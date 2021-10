Eternit e macerie sotto le finestre 

Un grosso cumulo di macerie, accatastate da decenni, nell’area condominiale dei palazzi tra via Grandiacquet e via Gherardini a Cortoghianas: «Una vergognosa discarica davanti alle nostre finestre». Cumuli di mattonelle e cemento dove spuntano residui di eternit.

L’appello

Esasperati i residenti hanno deciso di lanciare un appello affinché qualcuno intervenga per la rimozione di un pericoloso cumulo di materiale di risulta frutto di demolizioni e lavori domestici. Anni e anni di incuria in quella che dovrebbe essere l’area condominiale dei palazzi di via Grandiacquet e via Gherardini, ma che ha tutta l’aria di essere terra di nessuno, a soli 200 metri da piazza Venezia: «Mi affaccio alle mie finestre e vedo questa discarica di calcinacci e mattoni, vivo qui da 10 anni e l’ho sempre conosciuta, ma i miei vicini che ci abitano dagli anni ’60 dicono che è sempre stato così – racconta preoccupato Ignazio Mei – onestamente non mi interessa di chi sia la responsabilità del danno, mi interessa che qualcuno intervenga per porre rimedio». Durante la primavera il cumulo di rifiuti si ricopre di erbacce, che in estate si seccano e diventano ricettacolo di insetti e parassiti: «Qualcuno del quartiere ha ripulito un po’ la zona, ma smuovendo la terra sono venuti fuori pezzi di eternit, una vera bomba ecologica – aggiunge Ignazio Mei – ho 2 figlie piccole e sono molto preoccupato, non vorrei che questa situazione potesse nuocere alla loro salute». La zona condominiale è di proprietà dell’agenzia regionale Area, che qualche hanno fa ha intimato ai condomini la demolizione di alcuni garage abusivi, ma non sarebbe quella l’origine del cumulo. Infatti, i garage recentemente abbattuti, sarebbero stati regolarmente smaltiti e il cumulo insisterebbe da decenni, tant’è che qualcuno ne ha recintato una parte per farci un piccolo giardino.

Il comitato

A manifestare preoccupazione anche il comitato di quartiere di Cortoghiana, impegnato per la risoluzione delle problematiche che interessano la più grande delle frazioni di Carbonia: «Se ci sono potenziali rischi per la salute bisogna intervenire subito – dice il presidente Pier Carlo Musu – la zona è molto popolata, nonché vicina ad una scuola». In mezzo ai palazzi passa anche una stradina sterrata, molto frequentata da chi si sposta da una via all’altra: «Manderemo una lettera al Comune e a Area, per chiedere l’immediato interessamento e la risoluzione definitiva del problema. In assenza di risposte concrete siamo pronti a presentare una segnalazione alla Procura».