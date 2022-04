Estate, superata la prova generale 

Uno spiraglio di luce fra le nubi del post-Covid e di un aprile avaro di sole: è questo il ritratto della pre-stagione turistica a Dorgali e Cala Gonone, con numeri che a pasqua e nel lungo ponte del 25 aprile cominciato ieri lasciano ben sperare per la prossima stagione estiva. L’incognita è sempre quella dei costi proibitivi legati ai trasporti, sia navali che aerei. «Auspichiamo che chi di dovere faccia fronte a questo problema», dice la sindaca Angela Testone.

Anteprima incoraggiante

E se a Pasqua è stato il grecale a impedire le gite in barca verso le grotte, c’è un altro problema da risolvere, al di là dei capricci del meteo. «Si tratta del disagio causato dal mancato dragaggio della sabbia di fronte all’approdo delle Grotte – commenta Salvatore Loi, presidente della Pro Loco e socio del Consorzio Trasporti Marittimi di Cala Gonone - che ci auguriamo venga risolto al più presto». Impossibilitati a prendere le motobarche, i turisti si sono riversati su locali e ristoranti, e su mete raggiungibili a piedi o in auto. Buono il dato dell’acquario di Cala Gonone, che ha registrato circa 1500 visitatori solo a Pasquetta. «Visti gli ultimi due anni di lockdown, essere aperti fin d’ora è stato un evento liberatorio e di sicuro buon auspicio per la stagione imminente -commenta il direttore Flavio Gagliardi. - A ciò aggiungiamo che anche le scolaresche ci stanno dando in queste settimane un primo cenno di vita». La sindaca prende i numeri del weekend pasquale come buon auspicio: «Sono incoraggianti, perché il 40% degli alberghi e dei ristoranti ha registrato il tutto esaurito. Come amministrazione stiamo facendo tutto il possibile per avviare i servizi, a cominciare dall’apertura delle Grotte». Ieri poi la festa in onore della beata Maria Gabriella Sagheddu, «con cui abbiamo aderito al circuito del turismo religioso».

Escursioni

Il turismo alternativo è sempre meglio integrato nell’offerta di Dorgali e Cala Gonone, come dimostrato dai numeri di lunedì, che hanno visto 242 presenze a Tiscali, 401 a Ispinigoli, e circa 240 fra Museo e siti archeologici di Nuraghe Mannu e Serra Orrios. «Siamo ancora lontani dai numeri del Pre-covid, che segnavano quasi il doppio di presenze, ma è un buon segnale di ripresa», commenta Gianni Mulas, titolare di un’area di servizi in località “sa Barva”, punto di partenza per le escursioni a Gorropu e Tiscali».