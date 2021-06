Estate sicura, a luglio i bagnini 

A.A.A. bagnini cercansi. A Oristano è partita la caccia ai guardaspiaggia che dal prossimo 1 luglio al 31 agosto avranno il compito di vegliare sull’arenile di Torregrande. Il Comune ha pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di salvamento a mare. C’è tempo fino al prossimo 25 giugno per presentare domanda tramite la piattaforma regionale SardegnaCat. Anche quest’anno i bagnanti potranno contare sulla presenza in spiaggia di sei operatori, due per ognuno dei tre punti da presidiare: in prossimità del primo pontile, al lato destro della torre e al lato sinistro. Uno sarà di vedetta sulla torretta, l’altro a terra, pronto scattare in caso di emergenza. Ogni presidio sarà dotato di gazebo o ombrellone e delle attrezzature di salvataggio obbligatorie: salvagenti, megafoni, bombole d’ossigeno e cassetta di pronto soccorso.

Il servizio

Sarà garantito dalle 9 alle 19 e sarà finalizzato, oltre che al soccorso, alla prevenzione di incidenti in mare a causa di comportamenti scorretti: la spesa prevista è di 34 mila 700 euro e trova copertura nell’esercizio comunale 2021, anche se dalla Regione è in arrivo un contributo di quasi 13 mila euro. La somma, però, non risultando presente nel Bilancio, ancora in attesa di approvazione, non si è resa di fatto disponibile in fase di gara. Ad aggiudicarsi il bando, su una base d’asta al netto di Iva di 28 mila 570 euro, sarà l’impresa, la cooperativa o l’associazione di volontariato che presenterà l’offerta più vantaggiosa. Tra i requisiti richiesti c’è l’iscrizione ad Albi o Registri di categorie specializzate nel servizio di salvamento a mare e il possesso, da parte del personale, di brevetto o patentino in regola con le disposizioni normative in materia.

Bandiera blu

La presenza degli assistenti bagnanti in spiaggia è uno dei criteri essenziali per ottenere la Bandiera Blu, ambito riconoscimento assegnato alle località balneari sulla base di diversi parametri: dalla pulizia del litorale, alla qualità dei servizi offerti. L’undicesima nella borgata marina oristanese riprende a sventolare proprio da ieri nel piazzale della torre, a conclusione della giornata ecologica. Tema dell’iniziativa, promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune che ha chiamato a raccolta tutti i cittadini, la salvaguardia dell’ecosistema marino. Duecento iscritti e 30 quintali di rifiuti raccolti. La raccolta si è concentrata in 3 aree: lungomare, porticciolo turistico e pineta nella zona dell’ex circoscrizione. Il sindaco Andrea Lutzu ha ringraziato «le associazioni e i cittadini che hanno dimostrato di voler bene alla borgata. I servizi che abbiamo già, come la farmacia, il punto-medico, le passerelle a mare, ci hanno consentito di avere ancora la Bandiera blu. Cercheremo di andare oltre, con la riqualificazione del lungomare, per cui è stato approvato il progetto esecutivo». Tra i tanti presenti il Circolo nautico e l’associazione dei residenti di Torregrande. La coop sociale Sea Scout ha allestito una postazione, con dimostrazioni di manovre salvavita. Dal Ceas Aristanis un laboratorio di educazione ambientale. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri per il riconoscimento della Bandiera blu.

