Estate senza guardie mediche 

Chi confidava in un cambio di rotta in vista dell’estate dovrà ricredersi. Medici non ce n’erano d’inverno e non ce ne saranno neppure durante la stagione turistica, quando le richieste si moltiplicano. Lo confermano i buchi sul calendario che il distretto sanitario di Tortolì ha stilato per giugno. Le flebili speranze di poter riaprire, dopo quasi un anno, la sede di Bari Sardo sono sopite. Anche il primo mese d’estate scivolerà via senza che nessun professionista metterà piede nell’ambulatorio di via Deledda. «Nessuno ha dato disponibilità», ha spiegato Sandro Rubiu, 65 anni, direttore del distretto. Così il triangolo Bari Sardo-Cardedu-Loceri, mete di migliaia di turisti e sedi di strutture ricettive, resterà senza assistenza nelle ore e nei giorni in cui il medico di base non sarà in servizio. Gli unici punti guardia senza carenza sono Talana, Gairo e Seui, centri che nel report statistico degli interventi sono in coda.

Emergenza diffusa

Il piano geografico dei punti di guardia medica turistica è vecchio di 43 anni. Nel 1978 l’assessorato regionale alla Sanità aveva istituito 11 sedi in Ogliastra. Ora trovare la guardia medica in tutti gli ambulatori è un terno al lotto. Oltre Bari Sardo, completamente scoperto, emergono carenze a Baunei, Jerzu e Ilbono (in questi tre paesi quasi un terzo dei turni è in bianco). Va un po’ meglio a Perdasdefogu, Tertenia e Tortolì benché alcuni giorni siano scoperti. «Ovviamente - puntualizza Rubiu - se nel tempo qualche medico ci dà la disponibilità ricopriremo qualche turno in più. Auspichiamo che i medici ogliastrini neo laureati lavorino in zona». In questo scenario diventa difficile anche ipotizzare l’apertura delle quattro guardie mediche turistiche.

Caso Tortolì

Il 31 maggio Angelo Bovi si è congedato dal suo ambulatorio. I suoi 1.300 pazienti devono fare l’iscrizione al nuovo medico: la rosa dell’ambito offre Martina Contu, Antonietta Mameli, Emanuela Murru, Antonello Orrù, Gina Tegas e Patrizia Verdicchio. L’Asl Ogliastra ha sollevato il loro massimale a 1.800 pazienti.