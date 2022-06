Estate orfana di notti bianche 

Fino a dieci anni fa, al tramonto della primavera, il Comune convocava una conferenza per illustrare il calendario degli eventi estivi. Consuetudine che si è persa nel tempo e oggi, mentre Tortolì accoglie i primi turisti nella stagione del riscatto dopo due anni di emergenza sanitaria, i commercianti non sanno neppure se verranno riproposte le notti bianche, incentivo agli acquisti e alla socializzazione sotto le stelle. Sulla via dello shopping covano malumori: i titolari dei locali invocano una programmazione turistica, con spettacoli ed eventi in grado di attirare un alto numero di visitatori.

Senza iniziativa

Roberto Nieddu, 54 anni, è titolare del bar Lo Skipper, nel cuore di via Monsignor Virgilio. «Negli anni passati le notti bianche sono state organizzate e per gran parte finanziate dai soliti 30, 40 commercianti con quote che spesso hanno superato i 700 euro annui. Più che altro l’amministrazione contribuiva con le autorizzazioni e un piccolo sostegno di poche migliaia di euro. La risposta, da vent’anni a questa parte, è sempre stata “non ci sono abbastanza soldi”. Ora la vera domanda è questa: perché il Comune di Tortolì, che registra oltre 500 mila presenze stagionali, non applica la tassa di soggiorno? Tortolì ha bisogno di amministratori capaci che procaccino fondi per la comunità che li ha eletti».

Programmazione cercasi

Il proprietario della giocheria La Piazzetta, Miles Theissen (31), lamenta il mancato coinvolgimento di esercenti e associazioni: «Non so se il problema derivi da un disinteresse generale delle associazioni legato alla troppa burocrazia oppure alla mancanza di fondi da parte del comune. Penso che se l’amministrazione avesse voluto, almeno due chiacchiere con associazioni e commercianti avrebbe potuto farle. Si introduca la tassa di soggiorno». Anche Gianluca Piras(43), del ristorante A volontà, sollecita incontri: «Manca la programmazione. Noi Partite Iva vorremmo sapere anche quando hanno intenzione di chiudere il viale per poterci organizzare con il personale. Diano delle indicazioni serie sul contenimento sanitario, se ne esiste ancora, perché dappertutto organizzano eventi e qui invece non si capisce. Il Comune si faccia vivo, ci convochi per condividere un percorso». Il termometro del malumore sale con Cecilia Chiai (53) pasticceria Pititera: «È una vergogna. Non c’è nessuna volontà di organizzare qualcosa e tutti stanno zitti».