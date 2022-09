Estate, il sussidio non evapora 

Agosto come l’inverno. Nel mese centrale dell’estate, in cui gli imprenditori turistici si sono dannati per rintracciare dipendenti, l’Ogliastra ha tenuto gli stessi numeri di percettori del reddito di cittadinanza rispetto ai mesi precedenti. Dal report statistico (fonte Inps), aggiornato al 19 settembre, emerge che il mese scorso hanno percepito il sussidio 1.232 famiglie con 2.131 persone coinvolte. In media i beneficiari dell’indennità si sono visti accreditare 475,11 euro. A febbraio, giusto per citare un esempio di un mese invernale dove l’attività turistica è in letargo, erano 1.389 i nuclei percettori.

Il dibattito

Ma chi percepisce il reddito sta restituendo alla comunità un’attività sociale? A Lotzorai spunta la prima polemica sul sussidio, con il capogruppo di minoranza, Antonello Rubiu, 59 anni, che interroga il sindaco, Cesare Mannini (44): «Chi percepisce il reddito - dice Rubiu - deve svolgere per legge lavori socialmente utili. A noi non risulta che l’amministrazione abbia attivato quanto previsto dalle norme. Il sindaco comunichi la consistenza dei nuclei familiari formatisi dal 13 ottobre 2021 al 30 giugno 2022 con l’indicazione dei nomi corrispondenti». Mannini replica per le rime: «Anche il nostro Comune ha attuato e sta attuando vari progetti relativi a cura del verde e attività socio-culturali con persone che percepiscono il reddito di cittadinanza. I progetti sono stati istruiti e gestiti dal Plus Ogliastra in collaborazione con i Servizi sociali e senza clamore. Singolare è la pruriginosa curiosità di Rubiu nel voler conoscere dati sensibili che esulano dal suo mandato come quelli sullo stato dei nuclei familiari».

La politica

Per ora il primo argomento all’ordine del giorno del nascente governo targato Fratelli d’Italia è il caro bollette, ma l’orientamento ul reddito di cittadinanza sembra quello dell’abolizione. «Credo che così com’è strutturato - è il commento di Nicola Salis (44), coordinatore territoriale di Fratelli d’Italia - il reddito di cittadinanza non vada bene e sarebbe opportuno modificarlo, concedendolo ai soggetti fragili e a coloro che sono impossibilitati al lavoro o che difficilmente potrebbero essere inseriti nel mondo professionale, ad esempio gli over 60. Per gli altri, sarebbe più importante mettere a disposizione corsi di formazione ad hoc per un loro inserimento nel mondo del lavoro».