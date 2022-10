Estate da dimenticare per i camperisti 

Un esercito di camperisti si riversa lungo il litorale di Masua, ma l’area attrezzata per la sosta è chiusa ed inaccessibile dal settembre dello scorso anno e la loro presenza si limita ad una “toccata e fuga” che si ripercuote sull’immagine del territorio e sulle tasche degli esercenti. «Perché al contrario di quello che si presume - racconta Matteo Galzerino, proprietario di uno stabilimento balneare nella spiaggia di Masua - il camperista è una tipologia di turista “ricca”. Nei “momenti morti” di una tipica giornata balneare, ovvero la colazione e la cena, da quando non esiste più l’area di sosta attrezzata per accogliere i caravan, il calo degli incassi è stato tangibile».

Area chiusa

L’area di sosta era gestita dal 2004 da una società privata ed era divenuta un vero e proprio punto di riferimento per i turisti. Ma l’ultimo camper che ha potuto usufruire di tutti i servizi adeguati ha abbandonato la piazzola alla fine della stagione estiva del 2021. Da allora un cancello impedisce l’ingresso; l’area è stata abbandonata. La causa sarebbe riscontrabile per via delle intenzioni dell’Igea (proprietaria del terreno), di regolarizzare dei contratti in essere nelle aree ex minerarie e mettere a bando alcuni immobili. La superficie dove ricade l’area camper è tra i 15 beni ricadenti nel territorio del Comune d’Iglesias, messi in vendita da Igea, ma i bando attualmente è sospeso per volere dell’assessorato all’Industria nell’attesa di metter mano ad una proposta di legge finalizzata al riutilizzo e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare minerario.

Tante presenze

Un’attesa che potrebbe tradursi in nuove opportunità future ma che nel frattempo ha procurato la sparizione di un servizio unico in tutto il territorio. Eppure l’afflusso dei camper, in particolare in questo periodo dell’anno, non è cessato. Nella sola giornata di ieri oltre 15 caravan sostavano nell’area parcheggi delle spiagge di Masua e Portu Cauli, qualcuno ha persino rischiato la sosta nell’area della pineta (dove l’accesso è interdetto) : «Da diverse settimane la loro è una presenza costante. - rivela Matteo Galzerino - Parcheggiano come delle normali automobili, sono rispettosi delle regole, non possono piazzare tavoli o aprire le verande, così arrivano la mattina e ripartono la sera». Ma se in generale l’intero territorio regionale rimane timido nei confronti di una politica atta alla sponsorizzazione del turismo itinerante, il Sulcis Iglesiente rappresenta addirittura un’area del tutto inadatta all’accoglienza: «Oltre i due giorni non è praticamente possibile rimanere in zona. - svela il presidente del club “Camperisti per passione” Rossano Piria - Non esiste in particolare modo durante la fine del periodo estivo, un’area attrezzata. Per fare un esempio, l’unico punto in tutta la provincia, per lo scarico delle acque grigie e quelle chiare, è a Sant’Antioco. Eppure il turismo itinerante è in continua ascesa e i turisti non vogliono limitarsi a vivere le spiagge, ma anche visitare le attrazioni culturali del territorio».