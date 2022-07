Estate con i medici in affitto 

Medici in affitto, si va avanti. Al San Martino di Oristano, al Mastino di Bosa e al Punto di primo intervento del Delogu di Ghilarza i professionisti, in scadenza al 30 giugno, continueranno a operare per tutta l’estate. L’Ares ha rinnovato il contratto per altri tre mesi, con possibilità di andare avanti per ulteriori tre, alla Società MST Group di Vicenza, che fornisce i professionisti da utilizzare nei turni dei tre servizi di emergenza.

Il progetto

La soluzione di “affittare” i medici è stata adottata vista la situazione di emergenza. In una situazione normale il pubblico avrebbe provveduto a nuove assunzioni, ma se il sistema va in tilt per il Covid o perché i professionisti con certe specializzazioni come il Pronto soccorso e le emergenze si trovano, si è optato per questa soluzione. Un sistema adottato, forse per la prima volta nelle Asl italiane ad aprile dell’anno scorso per tenere aperto il Punto di primo soccorso a Ghilarza, che poi è stato via via sdoganato non solo a Bosa e Oristano ma anche in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio.

Il servizio

I medici chiamati dalla società vicentina continueranno ad occuparsi prevalentemente dei codici bianchi e verdi mentre i gialli e rossi saranno seguiti dal personale medico in pianta stabile nei tre ospedali della provincia. Il costo per tre mesi supera i 400 mila che ovviamente si raddoppia nel caso in cui si arrivi a tutto dicembre: prendere o lasciare e lasciare significa chiudere di fatto i due Pronto soccorso di Oristano e Bosa e il Punto di primo intervento di Ghilarza. «Procediamo con i medici in affitto così come stanno procedendo sempre più ospedali italiani – sostiene il direttore generale dell’Asl Angelo Maria Serusi - Trovare i medici che servono oggi è praticamente impossibile. Al momento non c’è alternativa, il sistema è provvisorio in attesa che si chiudano i concorsi». La proroga dell’appalto disposta fino a settembre prossimo prevede la presenza dei medici in affitto nei tre ospedali della provincia per la copertura quotidiana. Al San Martino e al Mastino di Bosa dovranno assistere per 5 giorni unicamente i pazienti di bassa intensità, e per i restanti 2 giorni anche gli altri codici. Al Punto di primo soccorso di Ghilarza invece i medici in affitto dovranno operare tutti i giorni esclusivamente per i codici bianchi e verdi.