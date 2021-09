Estate brava nel Sinis tra vandali e ladri Scattano due arresti 

Prese di mira senza nessun rispetto tante colonnine presenti lungo i quaranta chilometri di costa. Ne sono state danneggiate tantissime. I vandali agivano la notte: spaccavano il vetro e scassinavano la parte dove andavano a finire le monete. Un dispetto per i parcheggi troppo cari? Chissà. Per le casse del Comune un danno non indifferente visto che ogni volta bisognava intervenire per ripristinare il tutto. In tanti si sono divertiti poi a tagliare con forbici le corde che delimitavano le aree di sosta. Ma non solo: «In tutto sono stati rubati ben tre chilometri di corda – spiega il sindaco Andrea Abis -. Danneggiati anche tantissimi paletti e cartelli di divieto. Una vergogna».

Da giugno scorso a settembre non si conta un giorno in cui non sono andati in scena atti vandalici con l’arrivo immediato delle forze dell’ordine, dalla polizia locale di Cabras ai carabinieri. Raid da Mari Ermi a Maimoni possando per la spiaggia di Is Arutas. Non è stata risparmiata nemmeno la borgata marina di San Giovanni di Sinis.

Si sono accaniti su tutto: bagni, parcheggi, docce e passerelle in legno. Non sono mancati poi i topi d’auto e le incursioni all’interno delle abitazioni a pochi metri dal mare cristallino. Più che dei turisti l’estate 2021 ormai agli sgoccioli è stata dei vandali che hanno lasciato la firma dappertutto. Intanto ieri è trapelata la notizia che i carabinieri avrebbero arrestato due giovani ritenuti responsabili di alcuni furti e danneggiamenti avvenuti alcuni alcuni mesi fa lungo il Sinis.

Il caso

I parcheggi

I vandali

Non sono stati risparmiati neppure i bagni sistemati a Is Arutas. In diverse occasioni i vandali sono entrati per imbrattare le stanze e danneggiare i sanitari. «I ragazzi che si occupavano della gestione dei bagni tante volte hanno trovato sorprese spiacevoli – va avanti il primo cittadino indignato -. Non è stato bello ricevere critiche sui servizi offerti quando purtroppo la colpa non era la nostra ma degli incivili». Anche le docce comunali hanno avuto vita breve. Idem le passerelle che dalla strada portano alla spiaggia. Sono stati portati via diversi pezzi di legno.

I topi d’auto

Non si contano le denunce presentate ai carabinieri della stazione di Cabras contro i furti avvenuti all’interno delle auto parcheggiate a pochi metri dal mare del Sinis. Quest’anno sono state svaligiate non solo tantissime macchine ma anche furgoni e camper. Un fenomeno mai visto prima, messo in piedi evidentemente da una banda organizzata ed esperta. I ladri si sono portati via di tutto: portafogli, borse, telefonini, pc e naturalmente un cospicuo gruzzolo di quattrini. La zona più gettonata è stata quella di Seu. I turisti, quando si presentavano dalle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto hanno sempre raccontato di non voler più trascorrere le ferie nella costa del cabrarese a causa dei danni subìti. I ladri durante questa stagione estiva hanno lasciato il segno anche all’interno di diverse abitazioni. «Sotto questo aspetto è stata una stagione da dimenticare – va avanti Abis -. Serve un controllo più assiduo da parte delle forze dell’ordine». Intanto ieri la notizia di alcuni arresti.

