Estate 2022, le borgate sorridono  

Estate 2022 con un bilancio positivo. Un discreto afflusso di turisti nelle coste del Montiferru, villeggianti di ogni nazionalità, anche dell’Est europeo, che hanno goduto di mare e spiagge lasciandosi alle spalle due anni di restrizioni e paure, per godere nuovamente della natura incontaminata e del fascino di Torre del Pozzo, Santa Caterina e S’Archittu. Le boragate marine sono state prese d’assalto nei weekend e in tutto agosto.

Strisce blu

Neanche i parcheggi a pagamento a S’Archittu hanno frenato la voglia di vacanze e di socializzazione. Dopo le polemiche iniziali e i ricorsi del comitato civico spontaneo il Ministero delle Infrastrutture ha richiamato il Comune di Cuglieri a «verificare la coerenza della segnaletica e adeguarla, se non rispondente, al codice della strada», ma non ha avanzato dubbi sulla «discrezionalità del Comune in materia di parcheggi a pagamento». Il Corpo Forestale non ha ravvisato alcuna infrazione alle normative ambientali e ai vincoli paesaggistici e tanto meno violazioni sulle prescrizioni antincendio, che secondo il comitato non «erano rispettate nel grande parcheggio di 450 stalli, fuori dalla borgata, ricavato su un terreno privato preso in affitto dal Comune, che non garantiva la sicurezza idonea alla sosta a pagamento». Insomma tante discussioni poi le correzioni in corso d’opera da parte dell’amministrazione comunale guidata da Andrea Loche, che ha introdotto una 50ntina di parcheggi liberi e un quarto d’ora gratuito per soste veloci nella parte bassa della borgata, sul lungomare.

Le voci

Franco Farina operatore turistico di S’Archittu promuove le scelte dell’amministrazione: «Finalmente la borgata è stata ordinata e pulita come mai prima». La stagione però dal punto di vista delle presenze è stata altalenante: «Dovremmo fare qualcosina in più noi imprenditori per dare una offerta maggiore e di qualità per attrarre e far permanere i villeggianti». Per Maria Giovanna Marongiu, esercente commerciale a S’Archittu, la «stagione è stata buona, i servizi del Comune hanno funzionato anche se c’è qualcosa da correggere, attendiamo miglioramenti già dal prossimo anno».