«Espropri, indennizzo valido» 

Nessuno sconto. Per il Tar Sardegna il Comune di San Sperate non può farsi restituire dal privato quanto già versato per gli espropri illegittimi del 1984: su un’area di 2045 metri quadrati aveva costruito delle case popolari. Nei giorni scorsi, i giudici amministrativi hanno annullato il provvedimento col quale l’Ufficio Tecnico, quasi sette anni fa, si era rimangiato «l’acquisizione sanante», riconoscendo alla proprietaria 294 mila euro. Questo perché tra pochi giorni, il 17 febbraio, la Cassazione dovrà pronunciarsi sull’intera cifra da indennizzare: in ballo ci sono sono oltre 547 mila euro.

Il ricorso

Il ricorso accolto nei giorni scorsi è stato presentato dalla proprietaria, Adelaide Murgia, attraverso gli avvocati Piero Corda ed Elena Pettinau. Il Comune, invece, aveva deciso di resistere in giudizio con i legali Rossana Patta e Sergio Segneri. La vicenda, neanche a dirlo, è complicatissima: gli espropri risalgono al ‘84, il Comune aveva iniziato a realizzare le case popolari e un parcheggio dieci anni più tardi. A seguito dell’occupazione, però, la famiglia Murgia aveva citato in giudizio l’Ente. Dopo una lunghissima battaglia giudiziaria, combattuta tra giudici civili e amministrativi, nel 2015 il Comune aveva riconosciuto al privato quasi 300 mila euro di indennizzi, molti di meno rispetto a quanto poi deciso dalla Corte d’Appello di Cagliari e su cui ora si deve pronunciare la Cassazione. Da qui la decisione dell’Ufficio Tecnico di ritenere nullo il decreto sanante, chiedendo nel 2020 la restituzione di quanto già versato al privato.

La decisione

Per il Tar Sardegna la procedura è illegittima, dunque resta in vigore quanto già pattuito nel 2015. «Ricorreremo al Consiglio di Stato», spiega il sindaco Enrico Collu, «affinché venga confermata la nullità dell’acquisizione sanante. Questo perché il 17 febbraio si deve pronunciare la Cassazione sull’importo definitivo di oltre 547 mila euro che noi riteniamo esagerato e assolutamente non congruo». Nel frattempo, però, il Comune fa sapere di aver già versato circa 300mila euro al privato e il resto nella Cassa Depositi e Prestiti. «Anche se dovesse essere confermato l'importo», chiosa il primo cittadino, «quei soldi sono già versati, dunque non ci saranno futuri riflessi negativi sulle casse comunali. Certo è stato un peso non poter usare queste risorse per opere di pubblica utilità in questi anni di tagli e restrizioni».