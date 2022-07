Esposti e denunce: medici in fuga 

«Non mi vuole curare? E io la denuncio»: è una delle frasi che fanno la cronaca delle decine di indagini annunciate della sanità gallurese. I medici degli ospedali (e del sistema territoriale) del Nord Est lo hanno detto in tutti modi di avere paura di una “involuzione giudiziaria” del loro lavoro. Ed è esattamente quello che sta succedendo. La Procura di Tempio è sovraccarica di nuovi fascicoli per presunte errate diagnosi, rifiuto di prestazioni sanitarie e ritardi nella cura e diagnosi delle patologie. Senza considerare i fascicoli aperti per omicidio colposo e riferiti a decessi di pazienti in carico a ospedali o a medici di base. Per le organizzazioni sindacali non è più possibile reggere un incarico sanitario in Gallura e così si spiega il mancato arrivo di specialisti negli ospedali di Olbia e Tempio e nei presidi della medicina territoriale.

«Siamo allo stremo»

Il segretario territoriale della Cisl Funzione Pubblica Gallura, Vittorio Masu, dice: «Arriviamo dagli anni durissimi della pandemia. Tutto il personale medico è stremato, anzitutto il personale in generale di questa Asl lo è. Perché stiamo lavorando in condizioni drammatiche. Non c’è dubbio che spaventano anche le possibili conseguenze legali di questa situazione, parlo di stress e carichi eccessivi di lavoro». Gli ospedali galluresi sono una trincea, dove (soprattutto in alcuni reparti) è facile sbagliare. Era giusta, dunque, la previsione fatta dai primari del Giovanni Paolo II nel luglio del 2020, durante una movimentata seduta del Consiglio comunale di Olbia.

Paura di lavorare

Una delle figure prese di mira spesso con esposti e denunce è quella della guardia medica. Il personale che copre questo incarico non visita (lo stabiliscono disposizioni della Regione) i non residenti, ma senza guardie turistiche (anche quest’anno c’è una drammatica carenza) cosa succede? I turisti si presentano dalla Guardia medica e insistono, perché sanno che in Pronto soccorso potrebbero attendere anche ore ed ore. Se il turista non viene visitato spesso si rivolge alla magistratura. Domani si parlerà anche di questo, in alcune riunioni tecniche convocate dalla Asl di Olbia. Ci saranno i manager e i segretari delle sigle sindacali più importanti.