Esplosione in cucina: ustionato 

Grande la mobilitazione dei soccorritori con i mezzi meccanici, soprattutto quelli dei Vigili del fuoco, che hanno trovato non poca difficoltà a operare per la ristrettezza della carreggiata. I mezzi sono stati parcheggiati a distanza riuscendo comunque a raggiungere l'abitazione in fiamme utilizzando delle pompe stese sulla strada sino all'abitazione dell'uomo. La casa ha riportato gravi danni: i vigili del fuoco l’hanno dichiarata inagibile.

Una mattinata terribile, ieri a Sinnai, con la mobilitazione della Polizia locale, dei Vigili del fuoco e dei carabinieri della stazione e di volontari. Diverse le ambulanze dirottate in paese, mentre una coltre di fumo si levava nel cielo. Il primo a soccorrere Vinicio Uda (un uomo conosciuto e stimato che ha lavorato per anni all’aeroporto di Cagliari) è stato un vicino di casa che, sentito lo scoppio, si è precipitato in casa Uda, notando l’uomo avvolto dalle fiamme. Così è scattato l’allarme, con l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, accompagnandolo poi al Brotzu a sirene spiegate. Sul posto anche i familiari del ferito, arrivati non appena saputo dell'accaduto.

Ha acceso la cucina a gas per preparare il caffè, scatenando l'inferno nella sua abitazione di via Angioi, a Sinnai. Le fiamme si sono alzate improvvisamente, avvolgendo Vinicio Uda, 70 anni, pensionato di Sinnai, rimasto ustionato in gran parte del corpo. Trasportato al Brotzu, l’uomo è stato medicato e trasferito poi al Centro ustioni di Sassari. Sul suo corpo ustioni di primo e secondo grado. I sanitari lo hanno ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravissime.

I soccorsi

Lo scoppio

Tutto è accaduto verso le 10,30. Doveva essere una mattinata all’insegna della tranquillità in casa Uda, dove l’uomo si trovava da solo. Lo scoppio potrebbe essere essere stato provocato da una fuga di gas dalla bombola (gli accertamenti sono ancora in corso). Il botto è stato sentito a centinaia di metri di distanza nel quartiere compreso fra le vie D'Arborea, Roccheddas e piazza scuole.

Dalla casa si sono levate le fiamme e una colonna di fumo. In via Angioi si è temuto il peggio. Un vicino ha prestato i primi soccorsi al settantenne, mentre altri lanciavano l’allarme al 118 e ai vigili del fuoco. La Polizia locale, coordinata dal vice comandante Giuseppe Fiori, è subito arrivata sul posto, allontanando i curiosi e liberando le strade di accesso per consentire il passaggio di ambulanze e dei mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno inviato a Sinnai una squadra di pronto intervento, due autobotti e un carro autorespiratori. Nel giro di pochi minuti, il ferito è stato accompagnato in ospedale. Un’ora dopo sono state spente le fiamme.

