Esplosione in cantiere: due feriti 

Sono entrati nel vano impianti dello yacht sul quale stavano lavorando, uno spazio angusto dove sono posizionati quadro elettrico e altri dispositivi della barca. Paolo Verbena e il collega Pasqualino Giagnoni probabilmente erano carponi quando sono stati investiti dall’aria incandescente di una deflagrazione. È successo ieri mattina, dentro il cortile del cantiere Maxitender, all’interno della zona industriale di Olbia. Paolo Verbena, 23 anni, olbiese, dipendente del cantiere, ha avuto la peggio. Il giovane ha riportato ustioni sulle gambe, sul tronco e sul viso, le più gravi di terzo grado. Il collega Pasqualino Giagnoni, 43 anni, anche lui di Olbia, è stato raggiunto dalla fiammata al braccio destro e ha riportato ustioni di secondo grado.

In elicottero a Sassari

I due dipendenti del cantiere nautico sono stati soccorsi dai colleghi e dal datore di lavoro, nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’Elisoccorso per il trasferimento di Verbena a Sassari. Giagnoni invece è stato medicato a Olbia e per lui saranno necessari una trentina di giorni di cure.

Le indagini

Soltanto nei prossimi giorni sarà possibile accertare le conseguenze dell’ennesimo incidente sul lavoro in Gallura. Soprattutto per il ferito più grave. Nel frattempo sono iniziate le indagini degli ispettori del lavoro della Assl di Olbia (Spresal). Ieri mattina il personale specializzato (Miuccio Demontis e Domenico Lombardi) ha avviato le verifiche nel cantiere Maxitender. Le vittime dell’incidente sono risultate regolarmente assunte dall’azienda olbiese. Lo Spresal ha effettuato il sequestro dello yacht (di diversi milioni di euro) a bordo del quale è avvenuta l’esplosione. Gli ispettori stanno verificando una circostanza importante per le indagini, a quanto pare nel vano (a ridosso del serbatoio della barca) dove stavano operando Verbena e Giagnoni, arrivavano le esalazioni del carburante.

La società

La Procura ha affidato allo Spresal tutte le verifiche del caso. Gli ispettori ritorneranno subito, forse già oggi, a bordo dello yacht sotto sequestro per portare avanti gli accertamenti.

