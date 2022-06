Esplosione di gioia sul Temo 

Per 4 giorni Bosa ha festeggiato il suo Carrasegare come fosse febbraio: sfilate, festa delle cantine, sfilate di maschere in barca sul fiume e ieri, perfino S'Attittidu e Giolzi, a conclusione dell’appuntamento molto apprezzato dai numerosi visitatori. Il tutto per la gioia dei turisti: tutto esaurito in alberghi e altre strutture ricettive, pienone in ristoranti e pizzerie. Il Carnevale dopo la paura: vietato durante la pandemia, è esploso in questi giorni con tutta la sua forza. Grazie anche alle temperature estive, la gente ha invaso vie e piazze. Sabato notte, la piazza del Carmine ha registrato la presenza di centinaia di persone in una grande discoteca all'aperto fino alle prime ore dell'alba.

Così, il primo cittadino, non solo ha mantenuto l'impegno ma, addirittura, s'è mascherato anche lui, celebrando in un modo tutto bosano il Giubileo della Regina d'Inghilterra, «che ha rinunciato alla presenza a Londra per essere a Bosa. Il primo giorno con amici ci siamo mascherati da vecchie maestre, Annina Canu, Antioca Ledda» fa sapere il sindaco Casula.

Un'incursione straordinaria di Dioniso nel cuore della primavera del Temo: Bosa ritrova a giugno, dopo due anni di divieto causato dalla pandemia drammatica, l'allegria e le provocazioni del suo Carrasegare. Il sindaco Piero Casula e l'associazione Carrasegare osincu l'avevano promesso: anche se fuori tempo massimo, Bosa avrebbe celebrato e festeggiato il Carnevale post Covid con una festa di piazza a ridosso dell'estate. «Un successo, nonostante le difficoltà del giorno feriale di ieri. In un periodo in cui normalmente non c’era nulla siamo riuscita far vivere la città».

Un'incursione straordinaria di Dioniso nel cuore della primavera del Temo: Bosa ritrova a giugno, dopo due anni di divieto causato dalla pandemia drammatica, l'allegria e le provocazioni del suo Carrasegare. Il sindaco Piero Casula e l'associazione Carrasegare osincu l'avevano promesso: anche se fuori tempo massimo, Bosa avrebbe celebrato e festeggiato il Carnevale post Covid con una festa di piazza a ridosso dell'estate. «Un successo, nonostante le difficoltà del giorno feriale di ieri. In un periodo in cui normalmente non c’era nulla siamo riuscita far vivere la città».

La festa

Così, il primo cittadino, non solo ha mantenuto l'impegno ma, addirittura, s'è mascherato anche lui, celebrando in un modo tutto bosano il Giubileo della Regina d'Inghilterra, «che ha rinunciato alla presenza a Londra per essere a Bosa. Il primo giorno con amici ci siamo mascherati da vecchie maestre, Annina Canu, Antioca Ledda» fa sapere il sindaco Casula.

Per 4 giorni Bosa ha festeggiato il suo Carrasegare come fosse febbraio: sfilate, festa delle cantine, sfilate di maschere in barca sul fiume e ieri, perfino S'Attittidu e Giolzi, a conclusione dell’appuntamento molto apprezzato dai numerosi visitatori. Il tutto per la gioia dei turisti: tutto esaurito in alberghi e altre strutture ricettive, pienone in ristoranti e pizzerie. Il Carnevale dopo la paura: vietato durante la pandemia, è esploso in questi giorni con tutta la sua forza. Grazie anche alle temperature estive, la gente ha invaso vie e piazze. Sabato notte, la piazza del Carmine ha registrato la presenza di centinaia di persone in una grande discoteca all'aperto fino alle prime ore dell'alba.

Carnevale estivo

«La città acquisisce la centralità del territorio dal punto di vista culturale» aggiunge il sindaco. «Quanto alla presenza,dall’ultimo Carnevale, a febbraio 2020, siamo andati oltre». E ad agosto si replica: previsto un fine settimana dedicato al Carnevale estivo, anch'esso ormai parte della tradizione. «Stiamo lavorando già al Carnevale 2023».

Ma Carresagare celebrato nei giorni scorsi aveva anche il sapore della ripartenza, il senso di una celebrazione liberatoria. Perciò, nelle sue ragioni profonde, è sembrato una logica replica di quello che i bosani celebrarono per sette giorni a metà dell'Ottocento. Allora si festeggiò la Legge con cui si concedevano i soldi per il porto; oggi si celebra come allora la festa della fine della paura. Un brindisi alla vita, più forte della malattia e della morte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata