Esplode una barca, due feriti 

Momenti di grande paura ieri mattina al porto di Villasimius per l’esplosione all'interno di una barca ormeggiata nel porto pieno come un uovo. Un botto violentissimo, gli occupanti sono rimasti feriti: Patrizia Carlini, 56 anni, di Cagliari, ha riportato fratture ai piedi; Giampietro Loi, 57 anni, meccanico di Quartu, una ferita ad una gamba provocata da una scheggia impazzita nell’esplosione. Immediati i soccorsi. A star peggio, la donna con fratture ai piedi: è stata trasportata con l’elisoccorso al Brotzu dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Operazione riuscita: Patrizia Carlini guarirà in un mese. Nulla di grave per l’uomo che guarirà in pochi giorni.

Il guasto

A provocare l’esplosione, prima delle otto del mattino, sarebbero stati i vapori che si sono sviluppati nel vano motore. L’accensione del quadro elettrico che alimenta l’autoclave dell’acqua ha fatto il resto: i due occupanti, che da qualche giorno trascorrevano le vacanze a Villasimius dormando nella loro barca, sono stati investiti dall’esplosione e sono rimasti feriti e doloranti.

Sul posto la Capitaneria di porto, le ambulanze del 118, il direttore del porto Amedeo Ferrigno, i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Villasimius e del Nucleo operativo-radiomobile della Compagnia di San Vito guidati dal maggiore Massimo Meloni. Al porto è arrivato anche il sindaco Gianluca Dessì.

I soccorsi

I sanitari, subito intervenuti, hanno prestato le prime cure ai feriti: le preoccupazioni era tutte per la donna. Tanto che temendo la necessità di un intervento chirurgico, si è deciso di fare arrivare un elicottero con volo al Brotzu. La ferita è stata così adagiata sulla lettiga e quindi sull’elicottero rimasto in aria. Quindi il viaggio verso l’ospedale, le prime cure e l’intervento chirurgico. Con prognosi di trenta giorni.

Le indagini hanno accertato la dinamica che sarebbe stata subito sufficientemente chiara. L'esplosione non ha provocato alcun danno alle imbarcazioni vicine. La barca è stata recuperata per le verifiche che potessero rendersi necessarie per la conclusione delle indagini affidate alla Capitaneria di porto.

