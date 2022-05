Esplode un camper, casa distrutta 

Sospinto dal vento di grecale e trovando nella giornata torrida e nell'erba secca una facile possibilità di espansione, l’incendio si è propagato attraversando le coltivazioni, per la maggior parte oliveti. In breve tempo le fiamme hanno interessato diversi ettari di campagna, fermato da un lato dal corso del rio Terramaistus, e continuando invece da un’altra parte, attraversando muretti a secco e recinzioni varie, fino a raggiungere un casolare e il camper parcheggiato nelle sue vicinanze.

Le prime avvisaglie dell'incendio, il cui fumo era visibile fino dalla Statale 131, sono state scorte e segnalate al servizio antincendio attorno alle 14 di una domenica, ieri, più estiva che primaverile. Il fuoco è divampato per cause ancora non conosciute all'interno di alcuni oliveti della località campestre raggiungibile dalla parte terminale di viale Di Vittorio, che prosegue come sterrato, addentrandosi nell’agro alla periferia est del paese, per arrestarsi alle sponde del Terramaistus.

Incendio di vaste proporzioni nell'agro di Guspini: diversi gli ettari coinvolti, ma il peggio si è temuto per un'esplosione causata da un camper che ha preso fuoco andando completamente distrutto, come l'abitazione di campagna a fianco della quale era parcheggiato.

«Botto spaventoso»

«Abbiamo sentito un botto spaventoso che ci ha fatto temere il peggio», hanno riferito alcuni vicini proprietari di appezzamenti nella zona. Fortunatamente al momento dell’esplosione nessuno si trovava nelle vicinanze.

Sulla scena del rogo, avvicinabile solo dopo le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, in mezzo all'acre odore di plastica bruciata, rimanevano visibili solo i resti informi di ciò che fino a poche ore prima erano stati un camper e un'abitazione di campagna.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco di Cagliari, seguiti poi per le operazioni di bonifica dagli uomini del corpo forestale.

Durante l'intervento sono stati messi in salvo i cani che erano ricoverati nelle vicinanze della casa, mentre sembrerebbe che alcune galline siano morte nelle fiamme.

Grande spavento

La deflagrazione del camper, probabilmente per l'esplosione della bombola di gas di cui era equipaggiato, è stata tale da scagliare alcuni pezzi a centinaia di metri di distanza, alcuni rinvenuti all’interno di un terreno confinante. Spaventatissime tutte le persone che a vario titolo erano presenti nella zona: «Questo succede – ha detto un vicino il cui terreno è stato risparmiato dalle fiamme – anche perché c’è ancora qualche proprietario che incurante del pericolo non provvede a effettuare gli sfalci, come prescritto dalle ordinanze comunali. Se il fuoco non avesse trovato erba secca per terra non si sarebbe propagato così tanto: sicuramente saranno tre o quattro gli ettari coinvolti».

