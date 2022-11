Esperia, un inatteso stop 

Esperia 58

Basket Ferentino 75

Esperia Cagliari : Piras 3, Manca 5, Cabriolu 5, Tocco, Floridia, Chessa 7, Villani, Picciau 2, Perez Da Rold 8, Fois, Garello 20, Sanna 8. Allenatore Manca

Ferentino : Serra, Gerlero 17, Bondatti, Tortonesi 4, Collalti 6, Rossi 20, Galuppi 10, Tibs 18, Russo. Allenatore Lulli

Parziali : 13-22; 29-35; 42-60



Dopo due vittorie larghe e meritate, per l’Esperia arriva anche il tempo della prima sconfitta interna. Sul parquet di Monte Mixi, nel quinto turno di C Gold, Ferentino si impone per 75-58 e condanna i granata al terzo ko.

Contro i laziali guidati in panchina da Gianluca Lulli (ex bandiera di Teramo in massima serie), i granata hanno accusato una partenza falsa, finendo sotto di 9 lunghezze alla prima sirena. Guidati dalla consueta produttività offensiva di Garello, i cagliaritani si sono rifatti sotto accorciando il gap nella fase centrale del match, ma Ferentino, facendo leva su un’ottima giornata dall’arco dei tre punti, è riuscita a ricacciare indietro ogni assalto portando a casa la vittoria. Decisivi i 20 personali di Rossi e i 17 di Gerlero.

«È una sconfitta che ci deve servire da lezione», ha commentato Federico Manca, allenatore dell’Esperia, «sapevamo di incontrare una squadra forte, fatta di giocatori in grado di fare la differenza. Ferentino ci ha mandato fuori giri all’inizio, ha chiuso bene gli spazi in area mantenendo, al tempo stesso, anche ottime percentuali nel tiro da fuori. Siamo stati puniti proprio nei frangenti in cui potevamo tornare a contatto».



