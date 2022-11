Esperia trafitta sulla sirena 

Grottaferrata 73

Esperia 70

San Nilo Grottaferrata : Di Simone ne, Chiminello 9, Permon ne, De Nicola ne, Reali 19, Mazzocchia 4, Spinosa 6, Oliva 30, Brenda 3, Proietti 2, Sinanaj ne. Allenatore Busti

Esperia Cagliari : Manca 5, Cabriolu 6, Chessa 4, Villani 14, Picciau 16, Locci 6, Perez Da Rold 2, Fois 2, Garello 12, Sanna 3. Allenatore Manca

Parziali :14-19; 24-40; 52-57



Una tripla sulla sirena condanna l’Esperia, che per oltre tre quarti sogna il primo successo esterno in C Gold, poi è superata in extremis da Grottaferrata (73-70).

La sconfitta ha un sapore amarissimo per i granata, partiti alla grande anche grazie all’ottimo impatto di Locci, al rientro in campo dopo una lunga squalifica. Chiuso il primo periodo avanti di 5, i cagliaritani, più decisi e reattivi, hanno raggiunto il +20 con capitan Chessa, per poi reagire bene anche al cambio di difesa degli avversari (40-24 alla pausa lunga).

Nel secondo tempo Grottaferrata ha aumentato la pressione e messo in ritmo i propri tiratori, artefici della rimonta fino al -5. L’Esperia ha tenuto botta difendendo il vantaggio, ma in avvio di ultima frazione è finita indietro per la prima volta sotto i colpi di Reali, autore del sorpasso sul 62-61. Palpitante (e nervoso) il finale: a un minuto dal termine Picciau è sembrato trovare lo spunto giusto verso la vittoria con un gioco da tre punti (70-67), ma i padroni di casa, in piena emergenza, hanno pescato le prodezze di Oliva, che con due triple consecutive nel giro di 30” ha condannato gli esperini a un ko immeritato.



