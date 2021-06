Esperia, rimonta a metà  

Esperia 64

Pall. Messina 71

Esperia Cagliari : Tocco ne, Chessa 10, Ciulli ne, Sanna 15, Frattaroli 6, Ganga, Floridia 12, Werlich 10, Villani 7, Angius 4, Arena ne, M. Fois. Allenatore Federico Manca.

Cartaceo Messina : Fernández 13, Salvatico 10, Vidakovic 16, Kulevicius 16, Budrys 8, Stolic 5, Diakite 3, Vulenovic. Allenatore Beto Manzo.

Parziali : 14-21; 21-40; 40-54

L’imbattibilità dell’Esperia è sfumata ieri contro il Messina, che si è imposto per 64-71 nella gara d’andata dello spareggio che consentirà alla migliore tra le due squadre campionesse regionali di continuare il cammino verso la bramata promozione in B di basket. Un risultato che, per come è maturato, per i cagliaritani vale quasi una vittoria, visto che sono stati capaci di rientrare in partita giocando l’ultimo quarto d’ora col coltello tra i denti dopo essere finiti sotto di 27 punti subito dopo l’intervallo lungo. E domenica, alle 20, in Sicilia si ripartirà dal -7.

La gara

Coach Manca, che ha schierato in quintetto Sanna, Villani, Ganga, Floridia e Manuel Fois, per poco più di un tempo ha visto i suoi soffrire al cospetto di una squadra imbottita di stranieri e fisicamente prestante, solida e aggressiva. Archiviata la 1ª frazione sul 14-21, i siciliani sono arrivati all’intervallo alle soglie del +20 (21-40), divenuto +27 a inizio 3º. Quando il finale sembrava scritto, e qualche fischio contestato o mancato pareva aver innervosito gli esperini, Sanna, Florida e compagni hanno trovato fiducia e canestri. Il 40-54 del 30’ è diventato in 2’ un -8 (49-57) grazie a Werlich e un -5 con Frattaroli (60-65). È finita 64-71, ma il Messina riparte conscio che il match di ritorno non sarà scontato.

Il coach

«Siamo stati bravissimi a rientrare», dice coach Manca. «Abbiamo pagato l’impatto con una partita diversa dalle altre, ci sono mancate lucidità e precisione, poi sono emerse le qualità, anche caratteriali. A Messina dovremo giocare come nella ripresa, essere pronti: stavolta abbiamo rischiato di comprometterla».

Recupero

Il San Salvatore, vittorioso sull'Antonianum a Selargius per 61-45 nel recupero della 1ª di andata, conserva il primato. Domani alle 19.30 al Palamellano Astro-Elmas. (v.ch.)