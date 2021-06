Esperia, percorso netto 

Accademia Sestu 58

Esperia 78

Teti Aqe Sestu : Angius 2, Orrù 5, Serra 4, Badellino, Manca 7, Picciau 13, Brisu, Bonacci 4, Onnis 13, Bonomo, Fois, Marras 10. Allenatore Marco Sassaro.

Esperia Cagliari : G.M. Fois, Chessa 5, Sanna 21, Frattaroli 2, Ganga 9, Ciulli, Floridia 15, Werlich 10, Villani 9, M. Fois 5, Angius, Oliva 2. Allenatore Federico Manca.

Parziali : 15-22; 34-38; 43-53.

L’Esperia è la nuova regina della C Silver di basket, lo è diventata ieri sera, a Sestu, dopo aver vinto per 58-78 la gara2 della serie finale con la Teti Aqe. L’Accademia, che sabato scorso, a Cagliari, aveva sfiorato il successo, ha provato a ripetersi, ma è riuscita a restare in partita fino al 3º quarto. Poi gli ospiti hanno trovato l’abbrivio (43-53 al 30’) e, all’inizio dell’ultima frazione, hanno ipotecato il risultato toccando il +18 in 2’ (43-61) e il +25 in 5’ (45-70).

La gioia dell’Esperia

«È il mio primo titolo da allenatore senior e me lo godo tutto. Rispetto a gara1 siamo stati più concreti e nel momento decisivo siamo riusciti ad azzannare la partita e poi a vincerla agevolmente. Ci riposeremo un paio di giorni e poi penseremo alle fasi nazionali», ha commentato Manca, la cui squadra è ancora imbattuta.

Sinfonia dolceamara

«Tutto sommato bene per 3/4, ma per reggere la loro energia non devi sbagliare nulla. Avevano 10 titolari, hanno meritato tutto l’anno questo epilogo, mentre non abbiamo ancora gli anticorpi per vincere una partita così o arrivare a gara3», ha sottolineato coach Sassaro. «Dal 1º luglio questa società lascerà il posto all’Asteo, avremmo voluto accomiatarci meglio. Mi passano davanti 9 anni in cui si è fatto tantissimo, 6 playoff e l’approdo in B. La regola dello sport è che chi è attrezzato ha meno possibilità di errore». Soddisfatto il presidente Riccardo Fiorelli: «Felici di quello che abbiamo fatto, i ragazzi si sono divertiti e abbiamo rivisto un po’ di pubblico: è una festa».

13

Le vittorie

dell’Esperia in stagione su altrettante gare giocate: 10 nella stagione regolare, la semifinale e le due finali