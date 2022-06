Esperia, ora viene il difficile 

Il basket cagliaritano batte un colpo. Dopo tre anni di magra, il capoluogo sardo potrà contare nuovamente su una sua rappresentante nei campionati nazionali maschili di basket. Merito dell’Esperia, che, superando l’Antonianum nella finale della C Silver, ha staccato il pass per il girone laziale della prossima C Gold. Una dimensione senz’altro più consona al blasone dei granata, costretti ai campionati regionali dal 2006, quando l’allora Reimer di Pietro Carlini fu protagonista di un campionato di vertice in C1. Il capitano di quella formazione era proprio Federico Manca, che 16 anni dopo - da allenatore - si è rivelato il perfetto nocchiero di una squadra costruita per tornare in alto. «I ragazzi ci hanno portato in questa categoria, e ora faremo di tutto per mantenerla», fa sapere il presidente Tonio Cinus, «la C Gold è la dimensione minima per una polisportiva come la nostra. Ci struttureremo per affrontarla nel migliore dei modi».

La programmazione

Accantonati i festeggiamenti, dalle parti di via Pessagno inizieranno a breve le valutazioni in vista della prossima annata. Probabile la riconferma dei principali artefici della promozione, da Picciau a Floridia, passando per Manca e Fois: «Le scelte tecniche non mi competono», taglia corto, «ma è ovvio che il roster andrà rinforzato. La base esistente è già ottima, tuttavia alcuni ragazzi lavorano e non è detto che confermeranno la loro presenza in una categoria più impegnativa. Valuteremo meglio nelle prossime settimane». In quest’ottica, Cinus tende la mano alle altre società del territorio: «Ci piacerebbe imbastire delle sinergie», spiega, «il nostro obiettivo è diventare un riferimento per la città e non solo, dando la possibilità ai giocatori più talentuosi di esprimersi in un torneo nazionale. Non è facile, lo sappiamo, ma ci proveremo».

Il budget

Con la C Gold richiederà inevitabilmente lo stanziamento di un budget più sostanzioso: «Negli anni abbiamo investito tanto per migliorare i nostri impianti», fa notare, «ciò dimostra non abbiamo paura di spendere, a patto che si tratti di investimenti strutturali. La stessa cosa vale per il campo: per questo vorremmo restare a lungo nei campionati nazionali». Anche perché la pallacanestro al Capo di Sotto ha il disperato bisogno di una formazione che faccia da traino per tutto il movimento. La voglia di basket c'è, e gli oltre 500 spettatori che hanno affollato il PalAntonianum già un'ora prima dell'inizio di Gara 2 lo dimostrano. L'Esperia, dunque, può interpretare il ruolo di capofila alle spalle della Dinamo. «Sognare non costa nulla», conclude il numero uno granata, «ci piacerebbe un giorno tornare anche in B, ma bisogna essere realisti: ci vorrà tempo».



