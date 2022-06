Esperia-Antonianum: a voi! 

Da una parte la formazione campione in carica, dall’altra la sorpresa assoluta. Esperia e Antonianum sono pronte a contendersi la vittoria nel campionato sardo di C Silver. La serie finale scatta da via Pessagno, dove sabato, alle 19.30, andrà in scena gara1.

I granata

Assenti dai campionati nazionali da ben 16 anni (fa eccezione la partecipazione a due playoff per la B), i granata cagliaritani non vogliono attendere oltre e puntano alla vittoria. Coach Federico Manca traccia la strada: «Saremo chiamati a confermare i progressi degli ultimi mesi», spiega, «l’Antonianum ha dimostrato di sapersi adattare a tutte le situazioni tecniche e affrontarli non sarà facile. Dovremo abbinare l’intensità alla gestione lucida dei possessi offensivi». Il peso del pronostico è tutto sulle spalle degli esperini: «Ma noi non ci facciamo caso», afferma, «è dall’inizio dell’anno che badiamo esclusivamente alle nostre prestazioni. Credo che anche il fattore campo avrà un peso relativo».

I quartesi

Dall’altra parte c’è un Antonianum che non vuole porsi limiti. Quinti nella griglia playoff, i quartesi hanno eliminato a domicilio Torres e Ferrini, dimostrando di saper sopperire anche all’infortunio di Piras. Il tecnico Pierfrancesco Zurru smorza la tensione della vigilia: «Chiederò ai miei di giocare come sanno, senza troppi pensieri: l’Esperia è squadra fisica, compatta. Per fare bene dovremo essere costanti, interpretando al meglio anche le inevitabili difficoltà che si presenteranno. A prescindere da tutto sarà bello esserci e siamo pronti a goderci questa finale».



