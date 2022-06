Esperia a metà dell’opera 

Esperia 80

Antonianum 64

Esperia Cagliari : Diana ne, Manca 10, Ganga 3, Floridia 15, Chessa 11, Villani 10, Picciau 28, Pandori ne, Orrù 1, Corsi ne, Fois 2, Onnis. Allenatore Manca

Antonianum Quartu : Paddeo 6, Astara 3, Musiu, M. Locci 8, Ruggeri 5, Jordan 16, D. Locci 14, Saba ne, Piludu 4, Pau, Mattana 8. Allenatore Zurru

Parziali : 21-11; 39-40; 57-47

Il primo atto della finale della C Silver sorride all’Esperia, che in via Pessagno supera l’Antonianum (80-64) e si guadagna il match point per mercoledì in gara2.

Il divario di 16 punti alla sirena non rende però giustizia ai biancoblù di Zurru, autori di una prestazione di rara intensità e capaci di condurre a lungo nel primo tempo. Dopo un avvio di marca granata, infatti, a prendere il sopravvento sono stati gli ospiti, guidati dalla fisicità di Jordan e dalla leadership di Daniele Locci. Grazie a un corposo break in avvio di secondo periodo, l’Antonianum ha preso il controllo nel punteggio arrivando in vantaggio alla pausa lunga. La gara, spigolosa e tesa, si è decisa nel finale del terzo periodo, quando la verve di Floridia e di Picciau ha portato i cagliaritani a +10. Musiu e soci, gravati dai falli, hanno invece perso smalto fino ad alzare bandiera bianca.

«L’Antonianum è squadra tosta», commenta l’ala esperina Giuseppe Floridia, «ma anche noi non ci siamo certo tirati indietro nella battaglia. Sia chiaro, però: non abbiamo ancora fatto nulla». Rammarico per il quartese Locci: «La nostra intensità è calata nel secondo tempo, avremmo dovuto tenere un ritmo più alto».