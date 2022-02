Esercizio provvisorio ma non troppo 

Quanto a un secondo provvedimento omnibus, l’eventualità che sia promosso a ridosso di marzo è concreta. Dentro troverebbero spazio gli emendamenti voluti dal presidente della Regione ma che il Psd’Az è stato costretto a ritirare in commissione Bilancio, quelli cioè per il ripristino dei Cda negli enti e per la modifica della legge 107 sugli staff. Ma a giustificare una nuova omnibus sarebbe soprattutto la necessità di mettere al riparo il Piano casa approvato un anno fa, recependo le osservazioni della Corte Costituzionale.

Fallito dunque, per ora, il tentativo di una parte del centrodestra di promuovere una discussione lampo, senza proposte di modifica, e rinviare a un provvedimento successivo (una omnibus 2) l’oggetto degli emendamenti. «Questa settimana deve essere utilizzata per discutere sulle proposte dei diversi gruppi», ha detto il capogruppo della Lega Pierluigi Saiu, «noi siamo pronti al confronto, in particolare sui temi dell’energia, delle attività produttive, della sanità, dei trasporti e delle infrastrutture tecnologiche. Il nostro unico interesse è approvare una buona manovra». Ovviamente, ha puntualizzato, «se ci saranno emendamenti degli alleati, ci saranno anche i nostri».

«Speriamo che duri il minor tempo possibile», ha dichiarato in Aula il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, «la legge finanziaria ha però bisogno di una discussione politica che non può essere rinviata. Finiamola con le leggi “omnibus” e con gli emendamenti presentati all’ultimo momento. Discutiamo e presentiamo provvedimenti in grado di affrontare una situazione difficile».

Nessuna volata, almeno per il momento. La Finanziaria da oltre nove miliardi di euro ritorna in Aula lunedì prossimo, di pomeriggio, con le relazioni di maggioranza e opposizione. Non c’è più tanta fretta perché, in mancanza di un accordo sugli emendamenti, è prevalsa la necessità di ricorrere a un secondo mese di esercizio provvisorio (il primo è scaduto il 31 gennaio) che ieri il Consiglio ha approvato con i voti della maggioranza e l’astensione delle opposizioni.

«Discussione necessaria»

L’affondo M5S

Di legge di stabilità si è discusso anche in occasione della seduta statutaria di ieri mattina alla presenza del Consiglio delle Autonomie locali. Michele Cossa (Riformatori) ha ricordato ai sindaci che «con questa manovra il Consiglio regionale cerca di affrontare il tema dello spopolamento in modo organico». Il presidente del Cal Andrea Soddu ha riconosciuto che «il fondo rotativo per la progettazione dei Comuni è un tema centrale», anche se – ha evidenziato il capogruppo di LeU Eugenio Lai - «40 milioni di euro sul fondo non sono sufficienti». Critico anche il capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau: «Il Fondo unico non è stato incrementato ma in alcuni punti addirittura ridimensionato».

In una nota, i consiglieri del Movimento Cinquestelle – Roberto Li Gioi, Desirè Manca, Michele Ciusa e Alessandro Solinas - hanno definito la manovra «puramente tecnica, distante dalle esigenze del tessuto produttivo sardo, dalle famiglie e dai malati, dalle imprese, ma vicina ad un solo scopo: chiudere la partita rapidamente per potersi concentrare sulla spartizione delle poltrone». In Aula, la risposta del presidente del gruppo Psd’Az, Franco Mula: «La Finanziaria sarà politica e il dibattito ci sarà».

