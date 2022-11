Esenti ticket? «Pagate ugualmente» Stangata sulla sanità convenzionata 

È puntuale come il Natale, giusto un po’ prima, quando la Sanità in Sardegna all’improvviso non è più un diritto per quanto riguarda visite specialistiche, analisi chimiche, radiologia, fisiokinesiterapia e cliniche del sistema privato, benché convenzionati. Perché finiscono i soldi che la Regione stanzia ogni anno proprio per pagare le strutture in convenzione, che quindi chiedono ai pazienti di pagare di tasca le prestazioni per cui avrebbero l’esenzione dal ticket. Succede perché la medicina privata convenzionata non ha speranza, poi, di recuperare i soldi delle prestazioni fornite ai cittadini “fuori budget” della Regione, come accade ormai da molti, troppi anni. E così, si vede l’anziana pensionata scegliere, tra gli esami prescritti dal medico di base o dallo specialista, quali far eseguire subito a pagamento e quali rinviare all’anno successivo, quando arriveranno i soldi della nuova annualità.

«Situazione assurda»

«È vero, succede ogni anno», sbuffa Enrico Tinti, presidente regionale di Federlab (laboratori di analisi), «ma non lo potrò mai considerare normale. Oltretutto, quest’anno è anche peggio perché, a causa del Covid, molti pazienti avevano già rinviato esami e accertamenti diagnostici importanti. Questa carenza di fondi per la medicina in convenzione con la Sanità pubblica», aggiunge Tinti, «si verifica solo in Sardegna: nelle altre regioni, ai pazienti non si chiede di aprire il portafogli tutti gli anni, negli ultimi mesi, perché i fondi non bastano più per finanziare il diritto alla salute». D’accordo, ma c’è la Sanità pubblica cui rivolgersi: ospedali e poliambulatori. «Non è così», fa notare il presidente di Federlab, «perché il sistema si fonda sul fatto che esistiamo noi privati convenzionati, altrimenti il sistema pubblico non garantirebbe tutte quelle prestazioni. Inoltre, siamo assai più diffusi nel territorio».

Assistenza rallentata

E pensare che, dopo la Sanità “in sedicesimo” garantita durante la pandemia - soprattutto quando i vaccini ancora non esistevano - il motto nazionale era eliminare le liste d’attesa. Quest’anno il ministero ha stanziato fondi per abbattere i tempi di attesa per i pazienti»: questo, perché le diagnosi tardive non solo peggiorano la salute degli assistiti, ma appesantiscono la spesa che il sistema sanitario dovrà affrontare per curarli. A spiegare questa dinamica è Mauro Piria, presidente regionale di Med.net, l’associazione che raggruppa laboratori di analisi, fisiokinesiterapia, radiologia e medicina specialistica: «Per queste branche», aggiunge Piria, «nell’Isola sono stanziati 60 milioni di euro l’anno, meno del due per cento della spesa sanitaria, a fronte di una una grande quantità di prestazioni che alleggeriscono molto la sanità pubblica». Così, siamo al paradosso: «Mentre prima non avevamo problemi, ora anche noi privati abbiamo le liste d’attesa». Già, perché il budget annuale è suddiviso in dodicesimi e, quando i soldi finiscono, si rinviano le prestazioni affinché siano coperte dai fondi della Regione. «E la lista s’allunga», si rammarica Piria.