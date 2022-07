«Esclusi dall’organizzazione degli spettacoli» 

Chi ha preso parte e allestito la propria postazione è regolarmente iscritto in un registro; una volta pronto il bando, si viene contattati e si attendono eventuali adesioni. Si viene convocati in ordine cronologico di richiesta, il numero massimo di chi viene scelto è in base alle postazioni disponibili per un determinato evento. La cifra da pagare per l’occupazione del suolo pubblico a Monserrato è irrisoria. «Se ci avessero invitati, sicuramente avremmo informato i nostri iscritti per permettergli di decidere se presentare la richiesta».

«Tempo fa ci fu un evento organizzato dalla stessa associazione che si è occupata anche dello spettacolo di Pintus – spiega Pisu – e il Comune ci aveva invitato, in quanto ristoratori monserratini». Dice di non capire perché stavolta non si sia fatto lo stesso: «Ci aspettavamo almeno un invito, invece non ci è stata mandata neanche un’email per avvisarci che ci sarebbe stato lo spettacolo, per darci la possibilità di aderire o no – dichiara amareggiato l’ormai ex vice presidente del Centro commerciale naturale (Ccn) – la delusione è tanta da parte dei nostri iscritti, che avrebbero potuto fare qualche soldo in più lavorando fuori dall’arena. Sperano che il Comune dia loro spiegazioni. Non so neanche in base a quale criterio siano stati scelti i sei commercianti che hanno partecipato all’evento con i loro gazebo. So che molti non venivano da Monserrato».

Spettacoli e polemiche. «Mi dimetto da vicepresidente del Centro commerciale naturale», annuncia Luciano Pisu, che è anche presidente dell’associazione culturale “Pauli in festa”. L’amarezza è tanta, per «non essere stati presi neanche in considerazione in occasione dello spettacolo di Angelo Pintus», che si è svolto all’Arena eventi del Comparto 8 venerdì e ieri. L’auspicio era di poter partecipare con i gazebo all’esterno della struttura.

I nodi

Lo stop

Pisu, stavolta in qualità di presidente di “Pauli in Festa”, dice anche che dopo quattro edizioni, ognuna delle quali faceva registrare il boom di presenze, la sagra del maialetto quest’anno non si farà: «Ci dispiace tanto, ma non abbiamo avuto nessuna richiesta e ormai non faremmo in tempo ad organizzarla. Se il Comune vuole, Pauli in Festa è disponibile per eventi futuri. Per quanto riguarda il Ccn, non essendoci stato un dialogo con la Giunta in vista dello spettacolo di questo weekend, ritengo opportuno dimettermi. Rimarrò presidente di Pauli in Festa».

Le voci

Tra i ristoratori c’è molto rammarico: «Avrebbero potuto almeno invitarci, poi avremmo deciso se accettare», dice Alessandro Manunza, titolare di un bar. «Come monserratini, avremmo avuto interesse a partecipare, ma non ci hanno fatto sapere nulla», commenta invece Piero Serreli, anch'egli proprietario di un bar. Anche il collega Davide, condivide punto per punto quanto detto da Pisu. Maria Antonietta Vacca, consigliera di minoranza e componente della Commissione Commercio e Attività produttive, si dice all’oscuro di tutto: «La Commissione non si riunisce da due mesi e lo fa solo a cose già decise. Capisco benissimo i ristoratori, quindi». Per Andrea Zucca e Valentina Picciau, consiglieri di minoranza, «sarebbe opportuno, per rilanciare le attività del territorio, indire una manifestazione di interesse unica per tutti gli eventi stagionali, anche con un principio di rotazione, in modo che tutti possano averne un ritorno economico e di immagine».

