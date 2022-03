Escalaplano e Ardara, dalle cave più argilla per produrre ceramica 

A Escalaplano nel 2021 sono state estratte circa 100 mila tonnellate di argilla. Nella miniera lavorano una decina di persone, ma ci sono anche gli occupati indiretti, i terzisti, e i trasportatori. Un indotto importante per la Sardegna. «Abbiamo tutta la volontà di aumentare il quantitativo di prodotto – ha spiegato il presidente di Svimisa, Luigi Boscardin – potremmo aumentare la produzione anche del 50 per cento, anche se questa sarebbe una goccia nel mare delle materie prime necessarie all’industria ceramica».

La società mineraria Svimisa (controllata dal gruppo Concorde spa) opera in Sardegna dal 1958. Due i siti di estrazione per la produzione delle materie prime destinati all’industria ceramica e del refrattario. Ad Ardara , in provincia di Sassari, è attiva la miniera Molino Falzu dove si estraggono sabbie feldspatiche. A Escalaplano , Sud Sardegna, nella miniera di Funtana Piroi è presente un giacimento di argille illitico–caolinitiche.

La Svimisa risponde presente: «Ci impegneremo ad aumentare la produzione con tutti i limiti dettati dalle problematiche infrastrutturali che affliggono l’Isola». È stata Confindustria Ceramica a lanciato una richiesta alle aziende sarde. Un appello a incrementare la produzione di argille per far fronte al blocco conseguente dal conflitto in Ucraina. Da questa nazione arrivano infatti in Italia milioni di tonnellate di argilla all’anno.

In Sardegna

La produzione

Le intenzioni di dare una risposta positiva a Confindustria Ceramica ci sono tutte, né mancherebbero gli operai e i macchinari. C’è di sicuro da scontrarsi con la logistica: trasporti e strade in Sardegna sono un handicap reale per chi vuole fare impresa soprattutto nel settore industriale.

«Per il territorio l’incremento della produzione sarebbe una grandissima opportunità – ha proseguito Boscardin – uno dei il grandi nodi da sciogliere riguarda la logistica e in particolare i problemi infrastrutturali». Premesse queste imprescindibili per poter garantire l’incremento dell’estrazione delle materie prime. Tuttavia Boscardin rimarca la piena disponibilità ad accrescere la produzione. «Faremo il possibile, fin da subito, per aumentare la capacità produttiva e in futuro stabilizzarla».

Il lavoro

La proposta di Confindustria ceramica è stata ben accolta anche dal segretario regionale Femca Cisl (federazione energia moda chimica e affini) Marco Nappi. «È una grande opportunità per il territorio che non ha altre grandi alternative industriali. In ogni caso il problema del settore della ceramica non risiede solo nelle materie prime che scarseggiano - e hanno anche dei prezzi importanti - il costo dell’energia è quintuplicato, in particolare in Sardegna dove è presente una fabbrica di ceramica che ha gli impianti fermi per il caro energia».

Buone notizie anche per il sindaco di Escalaplano Marco Lampis. «Ben venga un aumento della produzione e di pari passo anche un incremento occupazionale a livello locale. Ci sono diverse aziende che lavorano da sempre con Svimisa e sarebbe importante che anche l’indotto potesse beneficiarne. Dal punto di vista socio economico è per noi molto positivo. La Svimisa è molto attenta anche al ripristino ambientale per cui anche sotto questo profilo non ci sono problemi. Accolgo favorevolmente l’invito di Confindustria ceramica e la disponibilità della Svimisa. Un’opportunità anche per il futuro del nostro territorio. La nostra comunità ospita questa importante realtà e deve avere necessariamente un ritorno economico in termini di reddito e di occupazione».

