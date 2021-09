Esame Bologna  per l’Inter  Viola a Genova 

In attesa del big match di domani Juventus-Milan, la quarta giornata di Serie A prosegue quest'oggi con altri tre anticipi: alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Bologna e alle 20.45 Salernitana-Atalanta.

Inter-Bologna

L'Inter arriva al match dopo due risultati amari, il 2-2 con la Sampdoria e lo 0-1 allo scadere col Real Madrid in Champions League. Inzaghi ieri non ha parlato, ma si attende qualche cambio rispetto alle prime uscite: possibile il lancio dal 1' di Correa (per Dzeko nella coppia tutta argentina con Lautaro) e del laterale Dumfries, fin qui usati solo a gara in corso. Il Bologna arriva al “Meazza” a pari punti, 7, e da due partite non prende gol. Mihajlovic, imbattuto in A dopo il rocambolesco 4-5 subito in Coppa Italia con la Ternana, vuole proseguire il buon momento: «Se non mantieni la concentrazione alta con l'Inter a San Siro meglio che cambi mestiere», ha detto. «Sappiamo che sarà dura, ma abbiamo dimostrato negli anni passati di poter vincere anche a Milano. Non sarà facile nemmeno per loro». Attacco guidato da Arnautovic, passato da giovane in nerazzurro nell'anno del Triplete giocando poco, in mezzo non recupera Schouten.

Salernitana-Atalanta

Un punto nelle ultime due e l'Atalanta è già chiamata a svoltare. A Gasperini non vanno però giù gli arbitraggi con Bologna e Fiorentina: «Si cerca di archiviarli, ma sono stati episodi molto pesanti per noi. Purtroppo in Italia si ripetono spesso e sempre nella stessa direzione», il suo commento. Con de Roon alla quarta e ultima giornata di squalifica, verso il debutto da titolare Koopmeiners, olandese preso dall'Az a fine mercato. Davanti ci sarà Zapata, con Muriel sempre fuori. Nella Salernitana si attende in campo Ribéry, il gran colpo estivo, dopo che il francese ha debuttato da subentrato nel 4-0 col Torino. I campani, ultimi col Verona a zero punti, hanno anche la peggior difesa: 11 gol subiti.