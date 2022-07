Ersu, il bicchiere è mezzo pieno 

Legato alla ex Fondazione Brigata Sassari il finanziamento per gli impianti sportivi da un milione e 650 mila euro che però la Regione ha bloccato, si spera momentaneamente.

In vetrina l’erogazione della totalità delle borse di studio per un importo complessivo pari a circa 56 milioni 500 mila euro di cui 5 milioni 260 mila euro sono stati erogati direttamente dalle casse dell’ente. A seguire i contributi per il fitto casa (2 milioni e 480 mila euro), le convenzioni per eventi culturali e per gli abbonamenti ai trasporti pubblici 8120 mila euro a testa) e 60 mila euro per l’istituzione in collaborazione con l’università sassarese dello sportello d’ascolto psicologico.

Il 100 per cento delle borse di studio, l’inaugurazione della Casa dello Studente ex Fondazione Brigata Sassari e in generale un miglioramento dei servizi agli studenti universitari. Numeri che hanno aiutato l’Ateneo di Sassari a salire un gradino del podio e installarsi al secondo posto nella classifica Censis. Nel bilancio che traccia Massimo Sechi, presidente uscente dell’Ersu di Sassari, ci sono diverse voci positive. Saltata la conferenza stampa programmata qualche settimana fa, Sechi ha affidato a una nota il resoconto dei quattro anni di mandato.

Soldi

Querelle Campus

È l’unica nota veramente stonata. «La realizzazione del nuovo studentato da 280 posti letto è stato senza dubbio un boccone amarissimo per l’Ente e per l’intera città di Sassari: il progetto si è infranto a seguito di straordinari ritrovamenti archeologici nell’area di San Lorenzo». L'Università di Sassari aveva indicato come alternativa l’ex Brefotrofio ma «gravano relazioni tecniche che individuano criticità al momento non superabili. Da qui la necessità di richiedere all’autorità di gestione il ristoro del finanziamento nella programmazione successiva e la necessità normativa di dover adire ad una nuova manifestazione di interesse per la ricerca di un nuovo sito su cui eventualmente edificare».

L’ormai ex presidente Ersu rivela: «Abbiamo intrapreso con l’Università di Sassari, che ha venduto l’area di San Lorenzo, un dialogo per la richiesta di ristoro delle spese fin qui sostenute pari a circa 1 milione 600 mila euro in nome e per conto dell’accordo di programma per tutti gli atti propedeutici all’avvio dell’appalto dei lavori».

