Errore informatico: i tributi di Bari vanno a Bari Sardo  

Il toponimo è quasi identico. Bari e Bari Sardo hanno tanto in comune. Il mare, la buona cucina e la passione per il calcio. Persino l’attuale allenatore della squadra di calcio del paese ogliastrino, iscritta al campionato di Prima categoria, Alberto Cavasin, personaggio noto del mondo professionistico, ha militato nel Bari: verso la fine della carriera da calciatore ha collezionato 100 presenze con la maglia dei galletti biancorossi. Ora tra Bari e Bari Sardo anche l’incasso dei tributi è affare condiviso. I fatti parlano chiaro: i contribuenti baresi hanno pagato le tasse ai “cugini” bariesi. Difficile sapere se tutti gli otto titolari di utenze nel capoluogo barese si siano resi conto in tempo dell’errore oppure, dopo i legittimi solleciti per mancato versamento delle tasse, siano cascati dalle nuvole avendo la certezza di aver saldato ciascuno la propria posizione con il Comune. Salvo poi scoprire, dopo una valutazione attenta dei propri tabulati, di aver sbagliato il codice identificativo dell’ente a cui effettivamente erano destinati i tributi.

I cervelloni elettronici in funzione nel palazzo comunale di Bari Sardo hanno accertato che le risorse introitate erano effettivamente destinate al Comune di Bari, tanto che ora verranno trasferite sul conto corrente del capoluogo pugliese. La raffica di riversamenti è iniziata al tramonto dell’inverno scorso con picchi di istanze transitate al Protocollo del centro ogliastrino al culmine della primavera e provenienti dalla città sull’Adriatico. Ma già un anno fa, in piena estate, era emersa un’anomalia per pochi denari: 13 euro, puntualmente richiesti dai funzionari pugliesi.

Nel 1862 Vittorio Emanuele II, con regio decreto numero 825, aveva affiancato il suffisso “Sardo” a “Bari” per evitare confusioni col capoluogo pugliese. Eppure 159 anni dopo, in tempi di tecnologia super sofisticata, l’assonanza trae ancora in inganno. Al tal punto che otto contribuenti, proprietari di immobili e utenze nella città di Bari, hanno versato i tributi al Comune di Bari Sardo. Un errore clamoroso quantificato in 24.349 euro.

La vicenda

La sequenza

Tutto è iniziato con un anomalo versamento di 13 euro. Era stato fatto a titolo di saldo Imu 2020. Il 6 luglio dello stesso anno il contribuente ha comunicato di aver erroneamente versato al Comune di Bari Sardo la somma. L’impiegato dell’Ufficio tributi che ha ricevuto la nota non poteva immaginare che sarebbe stata la prima di una lunga scia di richieste. Il 12 marzo 2021 ha esordito sulla stessa linea il Comune di Bari che ha richiesto a quello di Bari Sardo il riversamento della somma di 61 euro relativo alla rata Tari 2014 erroneamente versata da un suo contribuente. Non c’è due senza tre. Il successivo 27 aprile hanno bussato al Comune di Bari Sardo tre aziende, che hanno preso coscienza dell’errore in cui erano incappate versando il tributo all’ente inappropriato. Persino una società per azioni ha “toppato” sul sistema virtuale di pagamento, versando 4.133 euro per la Tari 2019. Una società a responsabilità limitata si è spinta oltre: ha pagato 19.354 euro per la Tari 2017.

Il sindaco

Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, commenta la vicenda con ironia. «Il 9 novembre incontrerò all’assemblea Anci nazionale il collega di Bari Antonio Decaro. Gli ricorderò la leggenda del marmo pregiato che, diretto a Bari di Puglia, è stato posato nella nostra chiesa. Quindi ci sta anche questo scambio di Imu, addizionale Irpef e Tari. Ricambieremo tutto a base di culurgionis, confidando di trovare baresi volontari disposti a chiuderli».

