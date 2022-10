«Ero malata, nessuno mi credeva» 

«Stavo male, i medici mi dicevano che ero incinta. Dopo due anni si è scoperto che avevo un tumore al cervello». È la storia di Sara Ferru, 22enne di San Sperate che dopo l’intervento chirurgico ha ritrovato la serenità e racconta gli ultimi anni della sua vita, tra paura, incertezze e sintomi di diversa natura.

Quando è cominciato tutto?

«Nel 2017. Non mi è venuto più il ciclo. Mi era stato detto che poteva essere dovuto allo stress, magari per la scuola. Poi sono arrivati gli altri sintomi tipici di chi attraversa una gravidanza. Ho percorso tutte le tappe tipiche, dal consultorio alla ginecologa. Avevo anche fatto i test per i dosaggi ormonali e la prolattina era di sicuro troppo alta per una ragazza che non fosse in attesa. Io però sapevo bene che era impossibile. Ancora davo la colpa allo stress».

I sintomi sono peggiorati.

«Sì. Stanchezza, difficoltà a concentrarmi e continue emicranie. Poi ho cominciato a perdere la memoria. Per via dei capogiri sono passata per un otorino. Anche in questo caso le cure erano inefficaci».