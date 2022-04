«Ero io alla guida dell’auto pirata» 

«Ero io alla guida dell’auto che ha investito una persona in via Newton. La trovate parcheggiata in via Abruzzi». La svolta sull’investimento di un ragazzo davanti a un locale notturno, con la vettura che si è allontanata a tutta velocità, è arrivata ieri pomeriggio: una 22enne cagliaritana si è presentata in Questura, raccontando agli agenti della Squadra mobile di essere la responsabile dell’incidente avvenuto all’una della notte tra venerdì e ieri. I poliziotti hanno così ritrovato la Golf bianca, con i danni compatibili con l’investimento, a San Michele. E mentre le condizioni del ferito sono migliorate – dopo l’iniziale ricovero in codice rosso è stato trasferito in Chirurgia d’urgenza con 21 giorni di prognosi – la giovane è stata denunciata per fuga, omissione di soccorso e lesioni. Sono in corso gli accertamenti e le verifiche su quanto ha raccontato con gli esami sull’auto, di proprietà di un’altra persona, da parte della Scientifica.

La paura

Ancora una volta nella zona frequentata dai giovani per la presenza di discoteche, locali notturni e pub, si è sfiorata la tragedia dopo l’investimento delle due diciannovenni travolte in viale Marconi lo scorso febbraio. Il ventenne cagliaritano, come ricostruito dagli agenti della Polizia locale che si sono occupati dell’incidente e delle ricerche dell’auto pirata in un primo momento, si trovava insieme a un gruppo di amici a bordo strada, in attesa di entrare in un locale notturno di via Newton. Improvvisamente è arrivata un’auto che ha travolto il giovane, rischiando di investire anche gli amici che si trovavano con lui. Questione di centimetri e i feriti potevano essere di più. Immediata la richiesta di intervento del 118: un’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’incidente e il ragazzo è stato portato d’urgenza al Brotzu. Ha riportato diversi traumi e lesioni, ma per fortuna alla fine di nulla di molto grave.

Le ricerche

Sul posto sono arrivate le pattuglie della Municipale per i rilievi e per avviare subito le ricerche della vettura pirata. Dalle informazioni raccolte ci si è subito indirizzati su una Golf bianca. Ma nessuno aveva fatto in tempo a prendere nota del numero di targa. Le prime verifiche su alcune auto hanno dato esito negativo. Sono stati recuperati anche i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Una volta che le sue condizioni sono migliorate, è stato ascoltato anche il giovane ferito.