«Ero certo di morire, sono sopravvissuto solo per un miracolo» 

La morte l’ha vista in faccia in un pomeriggio di giugno. Palmerio Pilleri 78 anni era nel suo terreno dalle parti di via dell’Autonomia Regionale Sarda a Flumini, quando la motozappa impazzita gli ha falciato una gamba.

È vivo per miracolo ma da quel giorno (era il 15 giugno), non ha mai lasciato il suo letto all’ospedale Brotzu a Cagliari. Una lunga via crucis fatta di operazioni, speranza e sconforto che però è qui a poter raccontare dopo essersela vista davvero brutta.

Il racconto

«In quel momento ho pensato “ecco sono morto”. Invece non so come ma sono ancora qui, malconcio ma sono qui». Non riesce a trattenere le lacrime mentre ricorda quel giorno «che vorrei solo dimenticare». Sono frammenti che invece restano impressi nella mente ora che i suoi giorni li trascorre all’ospedale, «ma tra poco mi dovrebbero mandare a casa per qualche tempo».

Era un pomeriggio normale e Pilleri si era recato al suo terreno, quello che ama tanto e a cui non rinuncerebbe mai. «È il mio passatempo», dice, «ho l’orto e anche gli alberi da frutta. Stavo lavorando con la motozappa quando all’improvviso, non si sa perché, si è innescata la retromarcia e il mezzo mi è andato sulla gamba». Non perde conoscenza, resta vigile, con un filo di voce che gli consente di chiedere aiuto. «Per fortuna c’erano i vicini di terreno che sono accorsi immediatamente a soccorrermi. Mi hanno visto e hanno chiamato l’ambulanza e poi i pompieri perché bisognava staccare i lembi di pelle dalla motozappa».

Tra la vita e la morte

Sono attimi terribili a cui Pilleri assiste come uno spettatore muto, vinto dal dolore, cercando di soffocare le grida. «Poi è arrivata un’altra ambulanza medicalizzata e per fortuna sono riusciti a stabilizzarmi e a portarmi all’ospedale. Io sono sempre stato sveglio. È stato un colpo terribile. Ho pensato “è la fine”».

Nel frattempo i vicini avvisano anche la moglie e i due figli dell’uomo. Il resto è la corsa in ospedale e il lungo recupero. «A oggi sono 46 giorni che sono in ospedale. Mi stanno ricostruendo la gamba. Ho fatto già diversi interventi di ricostruzione del nervo e adesso ne dovrò fare anche altri». Quello che rimane adesso «è un brutto ricordo che vorrei cancellare, ma nello stesso tempo forse sono stato anche fortunato». Di certo però a sopraffarlo non è la paura. «Quando mi riprenderò tornerò nel mio terreno che amo tanto e userò ancora la motozappa ma quel che è certo è che ne comprerò una nuova e più sicura». Adesso lo aspettano un po’ di giorni a casa «mi dovrebbero dimettere nei prossimi giorni per trascorrere un po’ di tempo a casa. Poi dovrò tornare per completare gli interventi alla gamba e per la riabilitazione. Mia moglie si è spaventata tantissimo, speriamo presto di poterci lasciare tutto alle spalle».

Di certo quelle brutte immagini resteranno scolpite nella memoria «ma voglio però dire a tutti di stare attenti, di essere sempre prudenti anche nelle azioni di tutti i giorni perché gli incidenti come il mio sono più frequenti di quanto si creda».

Troppi incidenti

In effetti ogni anno sono numerosi gli incidenti che si verificano sia in campagna che nelle mura domestiche. Ed è soprattutto all’interno delle abitazioni, dove ci si sente più protetti e al sicuro, che si annidano i pericoli maggiori: scivoloni per le scale, fughe di gas, cadute dai tetti e intossicazioni per il cattivo utilizzo delle stufe. E poi c’è chi si improvvisa tutto fare e si ferisce con trapani e tosaerba o chi usa addirittura l’alcool per accendere i barbecue.

