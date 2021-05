Ergastolo al barelliere killer 

CATANIA. La Corte d'assise ha condannato all'ergastolo Davide Garofalo, 46 anni, a conclusione del processo di primo grado per omicidio aggravato e estorsione aggravata dal metodo mafioso scaturito dall'inchiesta sulla cosiddetta "ambulanza della morte”. L'imputato, in qualità di barelliere, era accusato di avere ucciso tre persone tra il 2014 e il 2016.

Punture letali

Le vittime erano pazienti gravi a cui, secondo, l'accusa, avrebbe iniettato aria nelle vene per causarne il decesso. Le iniezioni letali venivano effettuate durante il trasferimento dei pazienti dall’ospedale di Biancavilla. Il barelliere li uccideva, secondo la Procura, per poter poi offrire ai familiari i servizi a pagamento di onoranze funebri. Soldi che poi sarebbero stati divisi con i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano. L’accusa, attraverso il pm Andrea Bonono, aveva chiesto la condanna dell'imputato a 30 anni di reclusione. Ma la Corte d’assise catanese è stata ancora più dura.

Il racconto del pentito

Garofalo è stato arrestato nel 2017. L'inchiesta della Procura di Catania è scaturita da un servizio de “Le Iene”. Un pentito aveva raccontato che la mafia decideva quali infermieri e barellieri dovessero salire sulle ambulanze e che “la gente non moriva per mano di Dio ma per guadagnare 300 euro anziché 30 o 50”. Nell'ambito dello stesso procedimento è imputato, per un altro decesso, il barelliere Agatino Scalisi, ma il processo, che pure si celebra con il rito abbreviato, non è stato ancora definito.

Obiettivo guadagno

La tecnica, è la contestazione della Procura di Catania, era quella di iniettare a pazienti terminali un'iniezione d'aria nelle vene, nel tragitto su ambulanze private dall'ospedale a casa, procurando il loro decesso per embolia gassosa e sostenendo che erano morti per cause naturali. Obiettivo guadagnare i 200-300 euro di “regalo” che la famiglia gli avrebbe dato per la vestizione della salma. Soldi che sarebbero stati poi divisi con i clan mafiosi di Biancavilla e Adrano. Sul caso hanno indagato i carabinieri della compagnia di Paternò è del comando provinciale di Catania.

