Erdogan spegne la musica, rivolta social 

ISTANBUL. Via il coprifuoco, ma in silenzio. Nella Turchia che corre verso il ritorno alla normalità, revocando dal primo luglio tutte le principali restrizioni anti-Covid, c’è almeno una cosa che non sarà più come prima: la musica.

«Non vi offendete»

Annunciando la cancellazione di limitazioni notturne e confinamenti domenicali - agognata bocca d’ossigeno anche per il turismo, ancora lontano da una vera ripartenza - Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un nuovo guanto di sfida alla gioventù laica e liberale. «Non vi offendete, ma nessuno ha il diritto di disturbare gli altri di notte», ha scandito il presidente turco, illustrando la decisione di fissare a mezzanotte la chiusura delle sale da concerto e l’interruzione della musica nei locali. Una misura non motivata con timori di assembramenti o per attività considerate a rischio.

Cantanti in trincea

Immediata l’alzata di scudi sui social media, dove molti utenti hanno accusato l’esecutivo di sfruttare la pandemia per punire gli stili di vita che non approva e di chi non lo vota. «Ci offendiamo» (#kusurabakiyoruz), è l’hashtag diventato virale in queste ore rovesciando le parole del capo dello Stato, con decine di migliaia di condivisioni. Una protesta alimentata dalla reazione di alcuni dei più famosi cantanti turchi. «Se la musica la disturba, non la ascolti», ha twittato Gaye Su Akyol, rivolgendosi direttamente a Erdogan, mentre qualcuno sottolineava i richiami alla preghiera islamica in piena notte dei muezzin.

Perplessi anche artisti filogovernativi come la cantante pop Demet Akalin. E già spuntano le prime proteste, con il mini-concerto di un rapper fermato dalla polizia nella roccaforte laica di Kadikoy, sulla sponda asiatica di Istanbul. Sulle barricate anche il mondo imprenditoriale, che attendeva la revoca del coprifuoco per rilanciare i locali. E mentre l’opposizione accusa Erdogan di «non combattere il coronavirus, ma gli stili di vita altrui», il portavoce presidenziale replica parlando di una «manipolazione ideologica».

