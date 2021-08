«Erbacce, rischio incendi» 

L’erba alta in alcune zone periferiche e rurali preoccupa: diventa indispensabile lo sfalcio per evitare che in queste zone possano scatenarsi incendi devastanti. Sono diverse i luoghi a rischio: individuate rocca Su Moru, rocca Su Casteddu, Grutzu, le strade che portano all’area archeologica delle tombe dei giganti, la campestre che dal chilometro 81 della strada statale 126 porta a diverse strutture ricettive e alla chiesette campestre della Madonna d’Itria sono alcune delle zone nelle quali l’erba lungo le cunette è cresciuta al punto di superare il metro e mezzo d’altezza.

L’allarme

Un problema che è approdato anche in Consiglio comunale. «Il rischio di incendi è molto elevato, prevenire pulendo le cunette sarebbe un buon punto di partenza», sostiene la consigliera di minoranza Emanuela Paschino. Che continua: «Trovare accordi con i proprietari dei terreni e fare più sfalci durante l’anno potrebbe rendere più sicure le diverse zone periferiche e addirittura consentirebbe di abbassare i costi della gestione della pulizia al Comune». Le strade rurali non sono le uniche a preoccupare. «Le condizioni del centro», interviene l’altra consigliera di minoranza Annita Tatti, «non sono delle migliori. Le strade vengono pulite in maniera molto lenta e questo non permette di vedere mai il paese pulito».

Le ragioni

L’assessore all’Ambiente Simone Murtas fotografa la situazione: «L’appalto per lo sfalcio è stato vinto da poco. Saranno diverse le zone interessate: rocca Su Moru, rocca Su Casteddu e le strade che portano alle località marine». Per questo intervento il Comune ha impegnato cinquantamila euro ma non verranno incluse tutte le strade segnalate. Diversa la situazione in del centro: «Sono già intervenute», prosegue Murtas, «due ditte; inoltre ci sono i percettori del reddito di cittadinanza che stanno operando. Siamo anche in attesa di attivare i cantieri Lavoras che impegneranno 17 persone nella cura e manutenzione del verde nel centro». Il pericolo degli incendi, presente soprattutto nelle zone boschive e rurali del paese e che nelle carte della Protezione civile regionale vengono più volte segnalate come zona rossa, preoccupa anche la Protezione civile. Il presidente Jonathan Concas conclude: «Per gli incendi bisognerebbe spendere e investire nella prevenzione. Sicuramente pulire le cunette sarebbe un buon punto di partenza».

