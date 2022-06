Erbacce nel Montiferru, rischio roghi 

Le amministrazioni fanno quello che possono, alcuni hanno già avviato lavori di pulizia altri arrancano, perché le risorse sono poche e manca personale in organico. A Cuglieri sono stati stanziati 16mila euro straordinarie per la pulizia e sfalcio dell’erba e fieno nel paese e borgate, «i lavori sono a buon punto» spiega il sindaco Andrea Loche. E ha ripristinato i depositi d’acqua e gli abbeveratoi nell’agro in funzione antincendio, cercando di potenziare il servizio anche nella zona degli uliveti a s’Adde. A Santu Lussurgiu il sindaco Diego Loi ha fatto ricorso agli operai di Forestas per pulire l’ingresso di San Leonardo, ma la zona artigianale di Ziu Frasu è sporca e sommersa dal fieno.

Montiferru e Planargia attendono la pulizia nelle strade provinciali, letteralmente sommerse dal fieno: uno stoppino micidiale per l’innesco di incendi. Il commissario Massimo Torrente appena un mese fa aveva annunciato un intervento rapido grazie a un appalto biennale, ma di trattori e macchine sfalciatrici al momento neanche l’ombra nel Montiferru. L’Unione dei Comuni montiferrina solo qualche giorno fa ha stanziato 80mila euro per la pulizia di 280 chilometri di strade rurali e affidato uno dei due lotti a una ditta specializzata di Bonarcado, i lavori però debbono ancora iniziare.

Caldo afoso, rischio incendi elevato e la macchina di prevenzione è in grave ritardo. Così il Montiferru, devastato dalle fiamme dell’estate scorsa, si presenta con la sua veste più sporca e degradata, in concomitanza dell’inizio della campagna antincendi. Fieno, ferula e altri arbusti invadono ormai le cunette delle strade provinciali dall’inizio di questa primavera rovente, e impediscono la guida delle auto in sicurezza. Sporcizia nelle strade rurali, alcune aree verdi e terreni incolti nelle periferie dei paesi versano nella più totale incuria, nonostante le prescrizioni antincendio. Il rischio di un evento catastrofico come l’incendio del 2021 è dietro l’angolo.

Caldo afoso, rischio incendi elevato e la macchina di prevenzione è in grave ritardo. Così il Montiferru, devastato dalle fiamme dell’estate scorsa, si presenta con la sua veste più sporca e degradata, in concomitanza dell’inizio della campagna antincendi. Fieno, ferula e altri arbusti invadono ormai le cunette delle strade provinciali dall’inizio di questa primavera rovente, e impediscono la guida delle auto in sicurezza. Sporcizia nelle strade rurali, alcune aree verdi e terreni incolti nelle periferie dei paesi versano nella più totale incuria, nonostante le prescrizioni antincendio. Il rischio di un evento catastrofico come l’incendio del 2021 è dietro l’angolo.

I ritardi

Montiferru e Planargia attendono la pulizia nelle strade provinciali, letteralmente sommerse dal fieno: uno stoppino micidiale per l’innesco di incendi. Il commissario Massimo Torrente appena un mese fa aveva annunciato un intervento rapido grazie a un appalto biennale, ma di trattori e macchine sfalciatrici al momento neanche l’ombra nel Montiferru. L’Unione dei Comuni montiferrina solo qualche giorno fa ha stanziato 80mila euro per la pulizia di 280 chilometri di strade rurali e affidato uno dei due lotti a una ditta specializzata di Bonarcado, i lavori però debbono ancora iniziare.

I Comuni

Le amministrazioni fanno quello che possono, alcuni hanno già avviato lavori di pulizia altri arrancano, perché le risorse sono poche e manca personale in organico. A Cuglieri sono stati stanziati 16mila euro straordinarie per la pulizia e sfalcio dell’erba e fieno nel paese e borgate, «i lavori sono a buon punto» spiega il sindaco Andrea Loche. E ha ripristinato i depositi d’acqua e gli abbeveratoi nell’agro in funzione antincendio, cercando di potenziare il servizio anche nella zona degli uliveti a s’Adde. A Santu Lussurgiu il sindaco Diego Loi ha fatto ricorso agli operai di Forestas per pulire l’ingresso di San Leonardo, ma la zona artigianale di Ziu Frasu è sporca e sommersa dal fieno.

La protesta

«Abbiamo pulito gli ingressi del paese con le nostre poche risorse, ma il ritardo della Provincia è vergognoso, peraltro bisognerebbe intervenire immediatamente con lo sfalcio nelle aree più a rischio», precisa Annalisa Mele sindaca di Bonarcado. Il sindaco di Scano Montiferro Antoni Flore Motzo: «Purtroppo il livello dei servizi è questo, dalla politica urbanocentrica non possiamo aspettarci altro, siamo ai margini della civiltà. Nei nostri paesi non si può vivere stante questa assenza di servizi essenziali. La Provincia ha competenza nella pulizia delle strade, per cui ha precise responsabilità di questo stato delle cose».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata