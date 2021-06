«Erba sintetica e luci, così rinasce lo stadio» 

La Giunta è a caccia di un milione di euro per far rinascere lo stadio comunale “Generale Virgilio Porcu”. Risorse necessarie per rifare il look e valorizzare uno degli impianti sportivi più importanti di Selargius, lì dove gravitano diverse società sportive - fra calcio, tennis, atletica e basket - e circa duemila atleti. «L’impianto di via della Resistenza deve diventare un punto di riferimento per lo sport di tutta l’area vasta», assicura l’assessore allo Sport Riccardo Cioni. «Serve un intervento che ci consenta di ospitare finalmente competizioni sportive di alto livello», commentano le società selargine, pronte alla ripartenza dopo un lungo periodo di pandemia. Ma c’è anche chi chiede un palazzetto dello Sport in città, in primis le società di pallacanestro.

Le idee

In attesa del sì al finanziamento del Ministero dell’interno - nell’ambito del bando sulla riqualificazione urbana - i lavori sono stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche. Un mega progetto che prevede il rifacimento dei due campi di calcio - attualmente in terra battuta - dove verrà steso il manto di erba sintetica, ma anche il potenziamento dell’impianto di illuminazione, la sistemazione della pista di atletica leggera, e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Una serie di interventi per riportare lo stadio comunale ai fasti di un tempo. «Lo sport nonostante le difficoltà in questo periodo così difficile ha resistito», sottolinea l’assessore Cioni, «grazie soprattutto alle società cittadine - che da anni lavorano per lo sport come motore sociale e supporto alle famiglie - ma anche grazie al rapporto di collaborazione consolidato con il Comune». Sullo stadio la Giunta ammette alcune criticità. «L’impianto sportivo richiede senza dubbio un intervento di ristrutturazione e ammodernamento che intendiamo realizzare il prima possibile, a partire dal manto erboso nel campo centrale. Ma sarà solo un primo passo, con l’auspicio di trovare altri fondi per sistemare tutto il polo sportivo di via della Resistenza».

La speranza

Lavori che le società sportive selargine aspettano da tempo. Fra tutte la Libertas Campidano, società di atletica che conta circa 500 iscritti di tutte le età. «Può essere finalmente l’occasione per ospitare manifestazioni di livello e diventare una vera e propria cittadella sportiva nel cuore delle Città metropolitana», commenta il presidente Simone Sirigu. Non solo atletica leggera, nello stadio selargino dedicato al Generale Porcu gravitano anche società di tennis, il Circolo tennis Selargius, il Selargius calcio con i suoi 300 iscritti, l’associazione dilettantistica Atletica Selargius, lo Sporting Selargius. E il Basket San Salvatore, società storica di pallacanestro che vanta un posto importante nella A2 nazionale con la squadra femminile, e circa 350 atleti iscritti in totale. Con allenamenti e gare concentrate nel pallone geodetico e nel campo esterno ai piedi della pista di atletica.

La richiesta

«La pandemia ha costretto qualche genitore a rinunciare all’iscrizione per paura dei contagi, ma ora contiamo di riprendere più forti di prima», dice il presidente Marco Mura. Qualche richiesta sull’impianto sportivo a disposizione, a partire dal nuovo parquet, ma soprattutto il presidente Mura lamenta l’assenza di un palasport comunale. «Una città come Selargius dovrebbe averlo, e non parlo solo di basket, ma anche di pallavolo e altre discipline».

