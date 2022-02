Erano schiave, ora sono al sicuro 

Si celebra oggi, per iniziativa delle Figlie della Carità di Cagliari, la Giornata di riflessione contro il traffico di esseri umani. Grazie al progetto “Elen Joy”, lo scorso anno, in Sardegna 21 persone, uomini e donne vittime della tratta e dello sfruttamento sono state accolte nelle nostre case protette e “messe in sicurezza”: 10 sono di nazionalità nigeriana, altre 11 fra Colombia, Pakistan, Senegal, Mali, Guinea, Bangladesh e Gambia.

Una giornata che ha il volto di una bambina di sette anni, nata in un piccolo villaggio del Sudan. Rapita da mercanti arabi di schiavi, dimenticherà persino il proprio nome e quello dei familiari: i suoi rapitori la chiamano Bakhita, in arabo “fortunata”. Nel 1882 viene comprata a Kartum dal console italiano: sarà la bambinaia della figlia. Conosciuta la fede cristiana, riceve il battesimo prendendo il nome di Giuseppina. Dopo un intenso cammino, si consacra totalmente a Dio vestendo l’abito religioso. Canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000, è suor Giuseppina Bakhita, “la santa degli schiavi”.

Giornata di riflessione

«Tolte dalla strada», dice suor Rina Bua, Visitatrice provinciale delle Figlie della Carità, «o dalla più sofisticata prostituzione “indoor” (effetto delle misure Covid), ma anche da campi, pascoli e allevamenti dove si lavora molto e si è pagati pochissimo».

Donne sfruttate sul lavoro

Per molti anni, anche in Sardegna, come in altre zone d’Italia, i riflettori sono rimasti puntati per identificare, aiutare e proteggere le vittime sfruttate sessualmente. «Oggi», prosegue suor Rina Bua, responsabile del Progetto Elen Joy, che prende il nome delle prime due donne accolte in un programma anti-tratta, «c’è maggiore consapevolezza del fenomeno di sfruttamento lavorativo e pertanto ci muoviamo in questa direzione. Tra i 21 accolti, infatti, quasi la metà è lavorativamente sfruttato».

Tema della Giornata è “La forza della cura: donne, economia e tratta di persone”. Per l’occasione, le Figlie della Carità trasmetteranno, alle 19.30, in diretta streaming un incontro di riflessione e di preghiera sul tema della tratta.

Ci saranno gli operatori del Progetto Elen Joy realizzato dalle suore vincenziane in accordo con il Dipartimento regionale per le Pari Opportunità e in collaborazione col Numero Verde nazionale Anti Tratta. Mentre nelle parrocchie verrà distribuito un lume con l'immagine di Santa Bakhita, simbolo universale dell'impegno della comunità ecclesiale contro lo sfruttamento.

Il progetto Elen Joy

Gli esperti di Elen Joy formano un’équipe composta da 8 educatori, 2 psicologi, 2 mediatori culturali e linguistici, 1 pedagogista, un operatore legale e 3 suore. «In Sardegna, il fenomeno dello sfruttamento lavorativo», dice Tonia Cattari coordinatrice degli sportelli di ascolto, «è ancora molto sommerso. Interessa per lo più lavoratori stagionali di breve durata soggetti a forme di coercizione come la confisca del passaporto, paghe trattenute e intimazioni al silenzio sulle condizioni lavorative col timore di essere denunciati alle forze di polizia».

