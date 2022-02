«Era tutto normale, così non abbiamo anticipato il volo» 

Sono lì, bloccati in hotel, a Kiev. Da giovedì, e chissà per quanto. Lo spazio aereo è chiuso, le code per varcare il confine verso la Romania e la Polonia sono immense, e poi, in questo momento, chi ti noleggia una macchina? In giro non c’è nessuno, le sirene attraversano i vetri delle finestre, esplosioni e scoppi fanno paura per tutta la notte. Quella di venerdì soprattutto: la peggiore.

Un giovane sardo racconta i suoi giorni dentro una guerra che non immaginava, neanche quando la Farnesina aveva lanciato l’allarme affinchè tutti gli italiani rientrassero. «Avevo il biglietto di ritorno per 25 febbraio. Qui era tutto normale, nessuno aveva capito quello che stava per succedere, così non abbiamo anticipato il volo». Ventiquattro ore, sarebbero bastate ventiquattro ore e in questo momento sarebbe a casa. Invece. «Il giorno prima della partenza c’è stato l’attacco».

Non vuole si sappia chi è né cosa fa a Kiev, la paura è quasi terrore, dice solo che si trova in un hotel con altri 21 italiani, c’è anche una bambina di cinque anni. «Non ci conoscevamo». Del resto, non conosceva nessuno: «E’ la seconda volta che vengo qui». Ora invece sono sotto lo stesso tetto, con un comune destino: aspettare. «Il console ci ha chiamato questa mattina, dobbiamo stare qui. Per rientrare in Italia bisogna aspettare i corridoi umanitari». Non ci sono certezze, dunque. Eppure il primo giorno avevano creduto di riuscire a lasciare l’Ucraina prima che fosse troppo tardi: «Abbiamo contattato l’ambasciata italiana, ci hanno dato appuntamento per il giorno successivo al primo attacco, ci siamo presentati alle 8,30 ma era chiuso, non c’era nessuno, tutti via, chissà dove, in un luogo ovviamente segreto. Draghi aveva dichiarato che avremmo avuto assistenza: tutto il contrario. Fantasmi».

Hanno cercato di muoversi autonomamente ma in mezza giornata tutto è diventato difficile, per non dire impossibile. «Abbiamo cercato un driver per andare al confine ma ci ha risposto che non poteva guidare, la notte c’è il coprifuoco, e l’esercito ci avrebbe fatto tornare indietro. Probabilmente era una scusa per non portarci, per paura, ora non è proprio immaginabile».

La città è vuota. «Supermercati, banche, negozi uffici sono chiusi, il bancomat non dà più soldi. Noi stiamo rintanati in albergo, alle 17 c’è il coprifuoco, il sindaco ha dichiarato che chi esce è un sabotatore, un nemico». In hotel c’è ancora tutto, «non manca niente, quasi». Ma il pernottamento del soggiorno obbligato non si paga: «Sono umani». Del resto le notti fin qui sono state insonni. «L’ultima l’abbiamo trascorsa nel bunker, sono passate alcune persone armate in strada e ci hanno detto di andare sotto, quasi tutti gli edifici sono attrezzati con rifugi anti bombe. Per tutto il giorno sentiamo le sirene, anche con le finestre chiuse». E i rumori della guerra. «Scoppi per l’intera notte, venerdì è stata la più brutta».