«Era come una figlia, ora voglio la verità» 

La speranza si è spenta dopo 72 ore. Bella, pony di quattro anni, era a qualche metro dal sentiero, tra due cisterne, coperta alla vista da una lastra di eternit. Morta. «Non so come ci sia finita. Può essere accaduto di tutto, quando farà giorno cercheremo di capire la verità». Sono le 17 di sabato sera, la voce di Francesca Perseu, oss 39enne di Guspini, inciampa tra i singhiozzi. Da tre giorni ripeteva: «Restituitemi Bella, per me è come una figlia». Perché l’unica ipotesi possibile era quella del furto per il quale giovedì sera è stata presentata una denuncia ai carabinieri. Ora le indagini serviranno a chiarire se Bella sia stata ammazzata proprio come accadde a un cavallo prelevato poco più in là. «A un mio vicino avevano fatto trovare la testa e le zampe mozzate», raccontava Francesca ieri mattina quando ancora pregava di poter riportare a casa Bella.

Il furto

Riepilogo delle ultime 72 ore. Mercoledì sera Bella, una pony di razza Falabella che da un anno viveva libera nel grande terreno intorno a casa Perseu in località Sattai, stava bene. «L’ultima volta che l’ho vista era alle 23 per la coccola della buonanotte. Io e mio marito ogni sera davamo a lei e a Damon, l’altro pony, una mela e altre cose buone». Bella e Damon come sempre sono scesi vicino alle stalle. «Non ho mai voluto tenerli legati». La notte è filata via così: «Ho sentito Gina, Mucca e Stella, tre dei miei sette cani, abbaiare forte ma non ho pensavo potesse esserci qualcuno. E per tutto il giorno dopo, tutto sembrava a posto perché come sempre Damon è venuto a scroccare un po’ di cibo, mentre Bella, alla quale non piace camminare nel fango, la immaginavo vicino alla stalla fino all’ora della pappa, ovvero alle 16 quando mio marito è andato da loro per il foraggio». É stato un attimo. «L’ho sentito urlare e sono corsa a vedere. Bella era sparita. C’erano tracce di una lotta. Forse l’hanno legata perché ho trovato dei paletti divelti, la recinzione forzata. Sarebbe bastato un fuoristrada o un furgone per portarla via. Lei e Damon venivano a passeggio con me al guinzaglio». Fin qui la ricostruzione fatta prima che Bella venisse ritrovata. L’ipotesi del furto non è esclusa. «Che lei si sia liberata e abbia provato a fuggire? D’altronde perché sarebbe dovuta scappare?», si chiede Francesca Perseu ora che prova a fermare la macchina delle ricerche dei social con migliaia di condivisioni su facebook.

L’appello

Bella era arrivata a Guspini un anno fa. «Mio marito mi regalò Damon, non volevo lasciarlo solo così cercai subito una compagna. Quando la vidi fu amore a prima vista. Feci una finanziaria per acquistarla da un signore di Oristano che la portò dall’Olanda. Era una pony rara. Per me era unica».