Equipaggi col Covid: cancellazioni e ritardi fermano la continuità  

Il motivo è lo stesso in entrambi i casi: la low cost è stata costretta a rivedere i suoi programmi per ragioni operative. Pochi equipaggi a disposizione, tanti casi di positività tra hostess, steward e comandanti. E così anche la continuità territoriale è andata in tilt: chi doveva imbarcarsi sul Cagliari-Roma è stato informato della cancellazione quando era già in aeroporto e ha dovuto cercare disperatamente rotte alternative per raggiungere la Capitale.

L’ennesima ondata di Covid e la difficoltà nel trovare il personale di volo mandano i tilt i trasporti aerei nell’Isola. Cancellazioni, ritardi – spesso oltre le due ore – e tanti disagi per chi deve viaggiare. Ieri mattina è saltato il collegamento di Volotea tra Cagliari e Roma, mentre la sera prima erano rimasti a terra i passeggeri dell’aereo diretto a Praga.

Il virus

La spiegazione

«A seguito dell’insorgere di numerosi nuovi casi di Covid-19 Volotea sta fronteggiando una carenza che coinvolge il suo personale di bordo e i suoi piloti. Questa situazione ha costretto la compagnia a cancellare o ritardare alcuni dei suoi voli in programma», fanno sapere dalla compagnia spagnola, «tutti i passeggeri coinvolti nelle cancellazioni sono stati informati prontamente da Volotea. A tutti i viaggiatori il cui volo è stato cancellato, sono state fornite opzioni flessibili, per facilitare la gestione dei loro programmi di viaggio. La compagnia aerea ha condiviso con i suoi passeggeri regolari comunicazioni scusandosi per gli eventuali inconvenienti e informandoli sull’evolversi della situazione che sta affrontando alla luce dei recenti contagi da Coronavirus. Questo tipo di emergenza sta interessando non solo Volotea, ma anche gli aeroporti, i servizi di assistenza a terra, i controllori del traffico aereo e numerose altre compagnie aeree».

Lo scenario

In effetti le stesse difficoltà sono affrontate in queste ore anche da altre low cost. È il caso di Ryanair. E soprattutto di EasyJet. Nel cuore pandemia sono stati licenziati centinaia di dipendenti. Ora non è semplice riassumerli, tanto che per far quadrare sono stati ridotti i posti a bordo degli Airbus 319 (è stata eliminata una fila).

Il personale di volo con base in Spagna ha annunciato nove giornate di sciopero a luglio. E proprio ieri dopo un brusco calo del valore delle azioni in borsa a Londra (-4,7%) ha annunciato le dimissioni il direttore operativo della compagnia Peter Bellew (ex manager di Ryanair).

«Tutti i dipendenti di EasyJet sono assolutamente concentrati sulla realizzazione di un’attività sicura e affidabile quest’estate», ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia inglese Johan Lundgren.

Nell’Isola

A causa di tutte queste difficoltà anche ieri è stata una giornata difficile negli scali sardi. A Cagliari sono partiti in ritardo diversi voli. Tra questi, il collegamento con Londra di British Airways (due ore), quello con Malpensa di Ryanair (tre ore) e la rotta verso Napoli di EasyJet (un’ora).I disagi sono destinati a continuare. I dipendenti di Ryanair in Spagna protesteranno per 12 giorni a luglio. Gli effetti si sentiranno anche qui in Italia, dove il 17 è prevista una nuova giornata di sciopero.

