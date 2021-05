Equilibri salvati in corner 

«La direzione è quella giusta, ma la strada è ancora lunga». Sulla situazione dei conti comunali, a due giorni dall’avvio in aula della discussione sul rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, l’assessore comunale al Bilancio, Angelo Angioi è cauto. Da una parte l’ottimismo per essere riusciti a salvaguardare in corner gli equilibri di bilancio, dall’altra la consapevolezza che per cancellare il disavanzo accumulato negli anni, servirà ancora del tempo. «I revisori dei conti lo hanno confermato dopo l’esame del documento licenziato dalla Giunta lo scorso 26 aprile - afferma l’esponente dell’Esecutivo - è stato intrapreso un percorso verso il risanamento delle casse comunali. È ovvio che non bisogna abbassare la guardia».

Il saldo

Il Bilancio consuntivo 2020 si è chiuso con un saldo positivo di 4 milioni e 700 mila euro, frutto della differenza tra componenti positivi, pari a poco meno di 50 milioni di euro, e componenti negativi, che sfiorano i 45 milioni. Un dato che ribalta le previsioni pessimistiche dello scorso anno. «La pandemia - spiega Angioi - ci aveva spinti ad effettuare dei correttivi già in fase di riequilibrio. Abbiamo dovuto ritoccare voci come quella delle entrate relative alle sanzioni da codice della strada, inizialmente sovrastimate». Ad aver determinato il segno più nel documento contabile è principalmente il dato sui proventi da trasferimenti e contributi, cresciuto di 10 milioni di euro rispetto al 2019: si tratta delle somme destinate al Comune da Stato e Regione.

Nessun crollo

«Sono diversi i motivi che ci hanno permesso di chiudere i conti con un avanzo di 5 milioni - osserva Angioi - Non si è verificato il crollo delle entrate tributarie che avevamo ipotizzato, nel 2020 abbiamo riscosso 13 milioni e 800 mila euro di tasse; abbiamo rinegoziato i mutui in essere, recuperando liquidità per circa 750 mila euro e sono state sospese le rate di alcuni finanziamenti. Infine grazie al “Fondone”, abbiamo ottenuto dallo Stato 2 milioni di euro per la gestione dell’emergenza Covid; ne abbiamo utilizzati 600 mila, la restante parte è in avanzo di amministrazione, ma non vincolata». E poi ci sono i 2 milioni e passa ricavati con la vendita dell’area mercatale. Sul fronte uscite spiccano i quasi 20 milioni che accompagnano la dicitura “prestazioni di servizi”. Dato in linea con l’anno precedente che racchiude tutte le spese correnti sostenute per il funzionamento della macchina amministrativa, personale escluso. Per i dipendenti la spesa ammonta a poco meno di 9 milioni di euro. Altri 10 milioni di euro il Comune li ha impiegati in trasferimenti e contributi.

Note dolenti

«La nota dolente riguarda i quasi sei milioni di euro in avanzo vincolato - dice Angioi - somme che avremmo a disposizione, ma che potranno essere sbloccate quando il disavanzo scenderà sotto la soglia dei sei milioni di euro». Attualmente viaggia attorno ai 9, circa tre in meno rispetto a un anno fa e per l’assessore al Bilancio è già un risultato importante, «soprattutto - precisa - alla luce delle difficoltà con le quali l’amministrazione ha dovuto scontrarsi. Tra personale prossimo al pensionamento e dipendenti in smart-working, non è stato facile garantire l’ordinario e tantomeno lo straordinario». Resta una nota dolente, quella relativa ai residui attivi che si aggirano attorno ai 17 milioni di euro. «Una spina nel fianco - conclude Angelo Angioi - il recupero crediti non va oltre il 40% del totale nella maggior parte dei casi. È la causa principale del disavanzo».

