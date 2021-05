Epidemia in calo «Il virus in Sardegna si può eliminare» 

I numeri della pandemia sono bassi e continuano a diminuire. Ormai i nuovi casi rilevati giornalmente dall’Unità di crisi regionale restano abbondantemente sotto la soglia dei 200. Da lunedì a ieri 782 quelli segnalati, nel monitoraggio della Cabina di regia pubblicato venerdì e che si riferiva alla settimana 26 aprile-2 maggio erano 1.072 con una stima dell’indice Rt di 0.74. Numeri, quelli, che hanno confermato per l’Isola la zona arancione ancora per una settimana. La decisione del ministro Speranza di lasciare la Sardegna in questa fascia per 15 giorni ha suscitato la dura reazione degli amministratori regionali (la Valle D’Aosta invece dopo 7 giorni ha abbandonato la fascia rossa).

«Attenzione però, queste decisioni non nascono da capricci ma si basano sempre su numeri e sulla classificazione del rischio», sottolinea l’epidemiologo Giovanni Sotgiu, docente di Statistica medica all’Università di Sassari.

L’analisi

«I passaggi di zona dopo solo una settimana devono essere giustificati da condizioni vantaggiose, non sono scelte arbitrarie ma dettate dai numeri che indicano poi le probabilità di rischio. Questo vuol dire che per la Sardegna non c’erano le condizioni per il passaggio dopo 7 giorni in fascia gialla – sottolinea Sotgiu – Certo comunque che la situazione sta migliorando sempre di più. Capisco i limiti che devono subire molte attività ma questa settimana in arancione aiuterà ad abbassare ulteriormente la curva epidemiologica, dopo di che saranno fondamentali i controlli».

L’obiettivo dell’Isola

Giovanni Sotgiu guarda oltre i numeri, «non dobbiamo mai dimenticarci che l’obiettivo per la Sardegna deve essere l’eliminazione del virus. Non il controllo e neppure l’eradicazione, operazione troppo complessa riuscita ad esempio per il vaiolo. La Sardegna ha tutte le condizioni perché il Covid venga eliminato: l’isolamento e la bassa densità di popolazione sono fondamentali. Di certo, non ci possiamo limitare a controllare l’epidemia».

Il sistema

L’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu ribadisce quel che ha detto giorni fa, trovando consensi nella Conferenza Stato-Regioni: «Né la Sardegna, né l'intero Paese possono restare incatenati a un sistema che insegue il virus ed è quindi incapace di rispondere alle necessità di contenimento della pandemia, con risultati distorsivi non più sostenibili. La revisione del sistema di classificazione non è più rinviabile».

«Il cambiamento deve essere solo migliorativo – sottolinea Sotgiu – Sicuramente non possiamo replicare quello che è avvenuto l’estate scorsa. Il sistema deve prevedere delle restrizioni funzionali al rischio. Un’ipotesi può essere di valutare l'andamento della pandemia a livello provinciale, quindi con un metodo più “sartoriale”. Ma queste sono scelte e responsabilità che si deve assumere la politica. Una cosa è certa: in zona gialla i controlli saranno fondamentali».

I numeri

Salgono a 55.597 i casi di positività accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza con i nuovi 159 accertati ieri. In totale sono stati eseguiti 1.212.331 tamponi, per un incremento complessivo di 3.629 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività del 4,3%. Si registrano anche cinque nuovi decessi (1.414 in tutto). Sono, invece, 310 (-1) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 39 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

L’andamento

In tredici mesi il 3,5% dei sardi è risultato positivo, il 2,4% è guarito. Negli ultimi sette giorni l’unico territorio che ha un’incidenza inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti è Nuoro (44), seguito dal Sud Sardegna (50), poco sopra Cagliari e Sassari (tutte due a quota 53) e Oristano (108).

