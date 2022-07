Eolico off shore, conferenza dei servizi rinviata 

La decisione arriva dopo il “no” della classe politica sarda al progetto dell’impianto proposto dalla Repower Renewable spa che ha chiesto il rilascio della concessione demaniale marittima trentennale per realizzare una centrale eolica offshore al largo di Capo Teulada, con 33 aerogeneratori (15 MW di potenza ciascuno) per una potenza complessiva di 495 MW, cavidotti, connessione a terra nel porto industriale di Sarroch.

La notizia è arrivata ieri dalla Capitaneria di porto e fa felice quanti hanno a cuore la Sardegna e rifiutano un certo tipo di sfruttamento energetico: sospesa la conferenza di servizi per una centrale eolica offshore nel mare della Sardegna meridionale.

Coro di “no”

A opporsi formalmente nei termini previsto dalla legge sono stati il Comune di Domus de Maria e gli ambientalisti del Gruppo d’Intervento Giuridico, che ha coinvolto anche il Ministero della Transizione Ecologica, la Regione autonoma della Sardegna, i Comuni rivieraschi ( Cagliari , Quartu , Maracalagonis , Sinnai , Villasimius , Capoterra , Sarroch , Pula , Domus de Maria , Teulada ). Ma successivamente (anche se fuori termine) anche altre amministrazioni hanno espresso la loro contrarietà: i Comuni di Villa San Pietro, Pula, Sant’Anna Arresi e Sarroch. Anche i vigili del fuoco e gli assessorati regionali all’Ambiente e all’Agricoltura avevano fatto passi ufficiali contro il progetto del gruppo elvetico chiedendo richieste di integrazione dei documenti e una proroga dei tempi.

I rilievi

il gruppo di intervento giuridico, in una nota, spiega le perplessità evidenziate dagli accertamenti svolti dalla Capitaneria di Porto: «Il cavo sottomarino attraversa un’area di ancoraggio attualmente destinata ed utilizzata dalle navi che approdano nei terminali petroliferi di Sarroch. Inoltre, lo specchio acqueo richiesto dista circa 9 miglia nautiche dal limite esterno di un’area di interdizione temporanea per lo svolgimento delle attività militari addestrative presso il poligono militare di Teulada. L’impianto inoltre limiterebbe ancora di più le attività di pesca». Problemi anche per i flussi di traffico di unità navali: «Pur non attraversando rotte obbligate, interessano comunque lo specchio acqueo che ospiterebbe l’impianto eolico off shore a circa 20 miglia a sud della Sardegna».

«La Capitaneria di Porto – proseguono gli ambientalisti guidati da Stefano Deliperi – ha evidenziato la necessità di una pianificazione preliminare delle aree da destinare all’ubicazione degli impianti eolici e ha avanzato formale quesito al Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili chiedendo che fossero impartite le opportune ed urgenti disposizioni per il prosieguo dei delegati procedimenti amministrativi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di impianti eolici off-shore, a seguito delle osservazioni avanzate dal Rappresentante unico delle Amministrazioni statali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha espresso delle perplessità sulla correttezza dell’iter amministrativo. Un sussulto di buonsenso».

La Repower, «preso atto di pareri e osservazioni», ha preferito avviare la valutazione di impatto ambientale e ha chiesto la sospensione della procedura di concessione demaniale marittima.

Chiude Deliperi: «No al Far West eolico nei mari sardi. Essere a favore dell’energia prodotta da fonti rinnovabili non vuol dire avere ottusi paraocchi, non vuol dire aver versato il cervello all'ammasso della vulgata dell'ambientalismo politicamente corretto. È proprio il caso della trasformazione della Sardegna in piattaforma produttiva destinata alla servitù energetica, come esplicitato chiaramente da Terna s.p.a. e avallato dal ministro Antonio Cingolani».

