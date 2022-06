Eolico off shore, al via i carotaggi davanti alle coste 

Le polemiche e le accese proteste non hanno fermato gli studi per il parco eolico galleggiante che la Ichnusa Wind Power vorrebbe installare al largo della costa sud occidentale sarda, nel mare davanti alle coste del Sulcis Iglesiente.

Gli studi

Dal 13 giugno una nave specializzata è impegnata in indagini geotecniche preliminari: 20 vibrocarotaggi per definire le caratteristiche del fondale lungo il percorso che, secondo il progetto della Ichnusa Wind Power, dovrebbe seguire il cavidotto che trasporterà l’energia dal parco off shore a terra. Fino al 30 giugno, per consentire le indagini alla Ng Worker, è interdetta la navigazione, la sosta e l’attività di pesca fino a 500 metri dalla nave in attività. Non è la prima volta che i fondali del Sulcis sono oggetto di studio e rilievi per il progetto del parco eolico off shore, Già qualche mese fa una nave specializzata si è trattenuta per circa un mese al largo delle coste sulcitane, tra Portoscuso e Carloforte, nell’area destinata al parco galleggiante. Questa volta le indagini geotecniche riguardano invece il percorso del cavo. Il parco eolico galleggiante della Ichnusa Wind Power ha già scatenato le reazioni contrarie dei Comuni costieri non appena è stato reso noto il progetto. Nel frattempo la società ha chiesto la concessione demaniale per l’area di mare necessaria all’installazione dei 42 aerogeneratori; ad aprile 2021 la stessa società ha chiesto la sospensione dell’iter. Ma i carotaggi e le analisi nella parte di mare interessato proseguono.

I Comuni

«Sull’eolico non abbiamo posizioni ideologiche - chiarisce Stefano Rombi, neo sindaco di Carloforte - tra un parco eolico e una fonte non rinnovabile preferisco l’eolico, ma ciò che ci interessa in particolare è l’impatto che un impianto del genere può avere sulla pesca del tonno, attività fondamentale per la nostra Isola. Prima di esprimere un parere, si devono valutare con attenzione le ricadute positive e negative sulla comunità e sul territorio». Anche da Portoscuso chiedono chiarezza: «Abbiamo già espresso tutte le nostre perplessità e se necessario ribadiremo la nostra posizione - dice il neo sindaco Ignazio Atzori, assessore all’Ambiente nella precedente amministrazione - l’area che sarebbe interessata dal parco eolico ha un’estensione che corrisponde più o meno all’isola di Sant’Antioco. Capiamo che in tempi di crisi energetica si cerchino tutte le soluzioni possibili, ma è inaccettabile che per favorire un settore si affossino gli altri. Tra l’altro, a differenza di altre società che hanno incontrato le amministrazioni locali, non abbiamo avuto mai nessun contatto con la Ichnusa Wind Power. Ci auguriamo che la Regione si faccia sentire su questo assalto alle coste».