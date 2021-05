Eolico e metano, il Governo taglia la Sardegna 

Il blitz del Governo sulla Sardegna doveva restare segreto sino all’ultimo. Quando a Palazzo Chigi arriva l’emendamento che commissaria la Sardegna lo sanno solo in due, il premier Mario Draghi e il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Un’operazione decisa ad alti livelli, considerata la determinazione e la freddezza con la quale gli ideatori hanno operato anche nei confronti dell’intero Consiglio dei Ministri.

Testo sconosciuto

Il testo del provvedimento, sconosciuto anche ai capi delegazione, è stato inserito solo all’ultimo momento, poco prima della deliberazione del governo. A confermarlo sono i testi delle bozze del decreto sulle semplificazioni in mano ai Ministri. Nessuna ipotesi in tal senso era stata palesata allo stesso ministero dei Beni Culturali che si è ritrovato, nel testo finale, il colpo letale sui poteri del dicastero sulla valutazione d’impatto ambientale.

Ministro narcotizzato

Ministero guidato dal capo delegazione del partito Democratico, Dario Franceschini, che ha visto passare il proprio parere sui progetti eolici da «vincolante» a «non vincolante», proprio come chiedevano i signori del vento. Il silenzio che regna intorno al provvedimento, compresa la mancata pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, conferma tensioni per ora sotterranee sul contenuto delle norme varate dal Consiglio dei Ministri.

Regia & lobby

La regia fra Palazzo Chigi e il neo ministero della Transizione ecologica si è, però, coordinata anche con i piani di Terna, il braccio statale della connessione elettrica, che punta a realizzare un collegamento elettrico da oltre 1.000 MW tra la Sardegna,la Sicilia e la Campania per “esportare“ in Continente l’energia eolica e solare prodotta in surplus sul territorio sardo. L’operazione contempla un investimento rilevantissimo sul quale il braccio elettrico dello Stato sta puntando la bellezza di 3,7 miliardi di euro.

Dorsale negata

Dopo aver negato la dorsale sarda per il metano il Governo Draghi si accinge ad utilizzare la Sardegna per un progetto utile solo all’esportazione energetica verso il Continente. Aver escluso la Regione sarda dal «concerto» o «l’intesa» sulla nuova infrastrutturazione energetica per il post carbone è un atto chiaramente studiato a tavolino. Il risultato, però, è una chiara contraddizione sulle finalità. Da una parte il Governo sostiene di voler soddisfare un’esigenza della Sardegna e dall’altra, invece, ne persegue una contraria, come quella dell’esportazione delle energie rinnovabili dall’Isola verso lo Stivale.

Competenze esclusive

Il tentativo del governo di far rientrare quel provvedimento nelle competenze esclusive dello Stato costituisce, poi, il più evidente obiettivo di sviluppare in maniera dissennata impianti eolici a terra e a mare, con la Sardegna baricentro di questa operazione.

Recovery Plan

Non si spiega diversamente il motivo per il quale nel provvedimento della semplificazione, dedicata al Recovery Plan, si ribadiscano alcuni concetti e obiettivi perfettamente in linea con le dichiarate pretese dei signori del vento in Sardegna. Mire che riguardano uno dei due progetti sull’eolico a mare, il più imponente presentato in Italia, per posizionare 42 pale eoliche sulle coste dell’Iglesiente.

Contro l’Europa

Un piano che entra in contrasto con le stesse linee europee che sollecitano l’adozione di sistemi di produzione energetica diffusi sul territorio e l’incentivazione all’autoconsumo. Sia il piano nazionale che le recenti direttive europee hanno messo nero su bianco la «necessità di una produzione e consumo dell’energia da contenersi all’interno di distretti energetici, territorialmente definiti» e previsti dallo stesso Piano energetico della Sardegna.

Contro i territori

L’operazione del Governo, in realtà, punta a cancellare ogni peculiarità locale in palese contrasto con specifici indirizzi normativi che indicano come strategica la costituzione delle Comunità energetiche. A guidare questa strategia centralista sono palesemente le multinazionale e le lobby dell’eolico che agiscono in maniera spregiudicata sulla stessa politica.

Speculazioni private

Quelli che stanno emergendo negli atti del governo sono obiettivi tutti protesi all’incontrollato moltiplicarsi di produzioni energetiche polarizzate in megacentrali e il plauso delle lobby è la conferma. Ora più che mai la transizione energetica rischia di essere lasciata nella più completa deregulation e affidata alla peggiore delle speculazioni private.

