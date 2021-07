Entus trova famiglia in spiaggia 

Abbandonato sulla spiaggia di Piscinas, ha trovato una nuova famiglia: una coppia di giovani camperisti, Serena Rignanese e Luca Corvezzo, 26 e 30 anni, di Varese. È la storia finalmente a lieto fine per uno dei tanti cani “scaricati” in estate sul litorale di Arbus: lo hanno battezzato Entus, è un incrocio di Golden retriever di poco più di un anno.

L’incontro

«Poco prima di parcheggiare il furgone - racconta Serena - abbiamo visto un cane che ci seguiva. Arrivati all’ingresso della spiaggia, era sempre accanto a noi. Il mio ragazzo lo salutava e lui scodinzolava. Non aveva alcuna intenzione di mollarci. Come se avesse ritrovato i suoi padroni. L’abbiamo accompagnato all’area sosta anche se in cuor mio, lo confesso, speravo potesse restare con me. Amore a prima vista». Il racconto dei parcheggiatori è stato un colpo al cuore: «Il cane era da diversi giorni su quel tratto di spiaggia, solo e abbandonato, sfamato dai bagnanti, ma rischiava di finire male». I due giovani turisti si sono commossi. «L’ho accarezzato – prosegue Serena – e lui mi è subito saltato in braccio. Un’emozione fortissima. Un colpo di fulmine. Ho guardato Luca e, senza pensarci due volte, abbiamo deciso di adottarlo».

«L’abbiamo chiamato Entus, in ricordo di un cagnolino che pochi giorni prima abbiamo incontrato su un’altra spiaggia dell’Isola», raccontano. Al tuffo in acqua, alla tintarella sulla spiaggia e alla visita alle dune «di cui siamo innamorati, come di tutta la Sardegna, isola favolosa», hanno preferito l’ambulatorio di un veterinario ad Arbus. «Non è stato difficile trovarlo. Ci ha tranquillizzato: Entus non ha il microchip, può restare con noi. Ha bisogno solo di cure. Il periodo vissuto da randagio l’ha fatto soffrire. Era ridotto male. Inizia a stare meglio. Pazienza se la nostra vacanza è stata sacrificata».

Il ritorno

«È bastato poco e si è instaurato un feeling molto profondo. Partirà con noi. Nella nostra casa a Varese ne abbiamo altri tre. Il fenomeno degli abbandoni è triste, servono buoni esempi perché sono troppi quelli che non sanno ricambiare la fedeltà di un cane».

