Enti e società, la scure di Sanna 

L’intervallo, se mai uno ce n’è stato, è finito. Il centrodestra oristanese è pronto a giocare il secondo tempo della partita sugli incarichi di sottogoverno. Dopo il pressing di Fratelli d’Italia, Udc e Sardegna 20Venti che prima della pausa estiva avevano incalzato il primo cittadino sulla necessità di avviare quanto prima un confronto e rispettare gli accordi pre elettorali, stavolta il fischio d’inizio è proprio di Massimiliano Sanna. La revoca di Alessio Putzu dal ruolo di amministratore unico della Oristano Servizi, società in house del Comune, è solo la prima mossa nel complicato tetris che entro fine settembre è destinato a ridisegnare la geografia politica di Fondazione Oristano, Consorzio industriale e Consorzio Uno, per citare alcune delle poltrone in ballo.

Spoil System

L’intenzione di avvalersi del cosiddetto Spoil System, meccanismo che consente al nuovo esecutivo in carica di affidare la guida della macchina amministrativa a dirigenti “di fiducia”, sembra confermata anche dalla delibera di Giunta che sostituisce l’articolo 39 del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e rafforza il concetto “intuitu personae, senza necessario esperimento di procedure concorsuali”. Secondo voci di corridoio, nello staff del sindaco potrebbe approdare una persona vicina al partito. L’addio di Alessio Putzu, però, potrebbe non essere indolore e non è esclusa l’impugnazione dell’atto. Il consulente finanziario era stato nominato, tramite avviso pubblico, nel 2018 da Andrea Lutzu che lo scorso maggio, a un mese dall’appuntamento alle urne, gli aveva rinnovato l’incarico per altri tre anni. Una decisione da subito indigesta ai partiti della coalizione e alla quale il sindaco ha pensato di mettere subito una toppa. Dal canto suo, difficilmente l’amministratore unico, che ha replicato alla lettera sollevando alcuni dubbi sulla legittimità dell’atto, starà fermo a guardare. La revoca, infatti sarebbe arrivata oltre il tempo limite stabilito dalla norma, ovvero i 45 giorni dalla proclamazione (secondo il Comune il conteggio dovrebbe partire invece dalla prima seduta di insediamento dell’assemblea). Le bocche dei diretti interessati per il momento restano cucite, la situazione è delicata e il rischio di incorrere in una richiesta di risarcimento impone prudenza.

Le altre caselle

Solo dopo aver risolto l’inghippo Massimiliano Sanna potrà concentrarsi sulle altre caselle: Consorzio Industriale in primis. Prima della pausa estiva il primo cittadino ha incontrato Udc, Fratelli d’Italia e Sardegna 20Venti. Il partito di Anita Pili avrebbe avuto rassicurazioni sull’assegnazione della poltrona nel cda dell’Ente. Il resto dello scacchiere, però, è ancora da completare.